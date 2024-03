Nuovo allenatore Napoli, sognano i tifosi: la rivelazione manda tutti in estasi

Al termine della stagione, Aurelio De Laurentiis probabilmente dovrà scegliere il nuovo allenatore del Napoli. C’è la rivelazione clamorosa su un tecnico seguito dagli azzurri.

La stagione del Napoli è stata negativa rispetto alle aspettative iniziali prefissate dalla dirigenza. Purtroppo sin dalla scorsa estate sono stati commessi diversi errori importanti che hanno compromesso poi l’intera stagione della squadra.

Tra i maggiori problemi, c’è stato quello della scelta errata dell’allenatore (Rudi Garcia, ndr.) e del suo successore dopo l’esonero (Walter Mazzarri, ndr.). Calzona ha risollevato la squadra, ma la sua permanenza in azzurro resta improbabile. Spunta la clamorosa rivelazione su un’allenatore seguito dagli azzurri che manda in estasi i tifosi.

Rivelazione clamorosa su un’allenatore seguito dal Napoli: i tifosi sognano

Gli ultimi due mesi di campionato saranno fondamentali per il Napoli anche in vista della prossima stagione. A seconda del piazzamento in campionato degli azzurri, deriveranno le possibili mosse sul mercato, ma non solo. Difatti è altamente probabile il cambio d’allenatore per il Napoli, e diversi nomi potranno arrivare solamente in caso di partecipazione in Champions League. Sono diversi i nomi sul taccuino di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, e tra questi c’è senza alcun dubbio Roberto De Zerbi. Il vice allenatore del tecnico del Brighton, Andrea Maldera, si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di De Zerbi, aprendo le porte ad un approdo in azzurro: “È innamorato dell’Italia che è il suo paese. Il Napoli è senz’altro tra le sue squadre preferite. Stiamo benissimo al Brighton, ma se arrivasse una proposta dall’Italia, incluso il Napoli, Roberto la terrebbe sicuramente in considerazione. Non lo so, ma perché dovrebbe dire no a una piazza come Napoli?”.

Delle dichiarazioni che hanno mandato in estasi i tifosi del Napoli, che già sognano De Zerbi come nuovo allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha in cima alla lista dei preferiti Antonio Conte, ma non disdegnerebbe assolutamente De Zerbi, che si trova appena dietro al tecnico salentino. Dopo le esperienze positive al Sassuolo e allo Shakhtar Donetsk, De Zerbi sta stupendo tutti grazie al suo gioco sulla panchina del Brighton. Un approdo di De Zerbi al Napoli potrebbe rilanciare gli azzurri dopo un’annata difficile, ma il suo arrivo non è facile. Sul tecnico del Brighton c’è l’interesse di svariati top club europei, tra cui Barcellona e Liverpool. Al termine della stagione è molto probabile che De Zerbi lasci il Brighton per trasferirsi in un top club, ed il Napoli è in piena corsa per assicurarsi il tecnico italiano.