Futuro al Napoli per Hamsik? C’è il nuovo annuncio dell’agente

Marek Hamsik è stato accostato al Napoli al momento dell’avvento di Calzona, ma poi c’è stato un nulla di fatto. Arriva un nuovo annuncio dell’agente sul futuro dello slovacco.

Dopo l’esonero di Walter Mazzarri, in casa Napoli si è parlato molto dell’ipotesi di riportare all’ombra del Vesuvio l’ex capitano Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco sarebbe potuto arrivare insieme a Francesco Calzona, ma l’ipotesi è sfumata immediatamente.

A distanza di alcune settimane, questa ipotesi è tornata a circolare, anche in vista della prossima stagione. È arrivato l’annuncio dell’agente di Hamsik ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su questo possibile ritorno in azzurro.

Hamsik al Napoli da dirigente? L’annuncio dell’agente sull’ipotesi

Quando è stato accostato il nome di Francesco Calzona alla panchina del Napoli dopo l’esonero di Mazzarri, è stato prontamente accostato anche Marek Hamsik. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il centrocampista slovacco sarebbe potuto ritornare al Napoli in vesti da dirigente, ma questa idea clamorosa è stata poi accantonata. A distanza di qualche settimana dall’avvento di Calzona sulla panchina del Napoli, la voce su un ritorno in azzurro di Hamsik è ritornata a circolare. Su questa ipotesi si è espresso un membro dell’agente di Hamsik, Martin Petras, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo parlato con De Laurentiis dopo la sfida col Barcellona. Marek deve decidere lui, anche perché ultimamente ha tanti impegni”. L’agente dell’ex centrocampista slovacco ha passato la palla al suo assistito, che dovrà decidere lui se accettare o meno l’incarico offertogli da Aurelio De Laurentiis per ritornare al Napoli.

Ovviamente una figura come Marek Hamsik potrebbe risultare fondamentale nella dirigenza del Napoli. L’ex centrocampista slovacco potrebbe essere una figura di riferimento anche per il gruppo squadra, con cui potrebbe fare da tramite nel rapporto con Aurelio De Laurentiis. D’altronde storicamente molti club inseriscono nella propria dirigenza delle bandiere del club, in modo anche da creare un legame più solido con l’ambiente. Ad oggi Hamsik non sembra intenzionato ad accettare la proposta di De Laurentiis, anche perché è attualmente impegnato su diversi fronti che non gli permetterebbero di essere pienamente disponibile per il club. L’ex capitano e bandiera del Napoli non ha però definitivamente chiuso la porta al club azzurro, dove potrebbe ritornare in futuro. L’ipotesi attualmente sarà messa in sospeso, in attesa di eventuali cambiamenti nella quotidianità di Hamsik. Al termine degli impegni attuali, Hamsik potrebbe aprire definitivamente le porte al ritorno al Napoli nelle vesti dirigenziali.