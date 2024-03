Rivoluzione Napoli, possibile affare dal Cagliari: acquisto a parametro zero

La prossima estate sarà sicuramente area di rivoluzione in casa Napoli: dalla panchina al campo, si valutano già profili.

La SSC Napoli si renderà protagonista di una nuova rivoluzione la prossima estate. Dopo il maxi cambio d’abito arrivato tra giugno ed agosto del 2022, a soli 24 mesi di distanza, lo stravolgimento ad opera di Aurelio De Laurentiis potrebbe tornare in atto.

Dalla panchina, con Francesco Calzona che è insidiato dai vari Italiano e Palladino, fino al campo. Sono tanti i calciatori azzurri sicuri di cambiare aria: Osimhen, ormai destinato alla Premier o PSG, Zielinski, che ha già firmato con l’Inter, fino ai vari Demme, ormai fuori progetto societario e tecnico.

Napoli, ritorno di fiamma per l’ex obiettivo? Le indiscrezioni sul centrocampista

A centrocampo, nello specifico, ci dovrebbe essere un cambio massiccio d’uomini. Cajuste ad oggi non ha convinto a pieno, allo stesso modo, Traorè, che si sta sempre più ben disimpegnando in azzurro, è in fase di valutazione da parte della società. Per l’ivoriano ci vorranno ben venticinque milioni di riscatto, una cifra importante, che la società partenopea investirà solamente se certa.

Insomma, una rosa che subirà ampie trasformazioni e che potrebbe abbracciare tanti volti nuovi. Ci sono calciatori ormai noti alle cronache campane, tra questi Lewis Ferguson, oggi accostato da La Gazzetta dello Sport al Napoli, una operazione che potrebbe farsi unicamente in caso di qualificazione in Champions League del Napoli. Inoltre, il nome di Lazar Samardzic, vicinissimo a vestire l’azzurro negli scorsi mesi, resterebbe sempre caldo, su entrambi i giocatori, due pezzi pregiati della Serie A, persisterebbe l’ombra delle altre big italiane: Juventus e Milan su tutte.

Per questa motivazione, la società azzurra potrebbe optare anche per qualche operazione low cost, un po’ come fatto lo scorso gennaio, quando De Laurentiis ha optato nuovamente per un profilo basso in sede di calciomercato. Tra i nomi che potrebbero interessare, ci sarebbe anche un ex obiettivo del Napoli, si tratterebbe di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, in grado di disimpegnarsi in più ruoli della zona nevralgica.

Il calciatore ex Boca Juniors, ormai bandiera dei sardi, è in scadenza con i rossoblù, il rinnovo resterebbe una opzione percorribile ma unicamente in caso di permanenza in Serie A del Cagliari, condizione imprescindibile per il calciatore, che in caso di retrocessione del team di Claudio Ranieri, potrebbe valutare le proposte pervenutegli e accasarsi altrove a parametro zero, una vera occasione di mercato secondo TGR Sardegna.