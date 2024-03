Sfumato il colpo a gennaio, ma non gioca mai: il Napoli ci riprova?

Il Napoli pensa già ai rinforzi per la prossima stagione: a giugno si può completare il lavoro iniziato a gennaio.

Dopo la difficile e complessa stagione corrente, il desiderio di riscatto da parte di Aurelio De Laurentiis è molto forte: il numero 1 degli azzurri ha la volontà di allestire una squadra competitiva per ritornare almeno ai livelli simili della passata stagione, conclusa con la vittoria dello Scudetto. Un anno indimenticabile che si contrappone a quello che gli azzurri stanno vivendo: fuori da tutte le competizioni, infatti, a Francesco Calzona resta sperare in un filotto di vittorie nelle ultime 9 di campionato per accedere alla prossima Champions League.

La dirigenza azzurra è già all’opera per sopperire alle quasi certe cessioni di Victor Osimhen e Piotr Zielinski che lasceranno Napoli a fine stagione. Il primo dopo 4 anni per mezzo di una clausola di 130 milioni, il secondo, a parametro 0, dopo ben 8 stagioni per accasarsi a Milano, sponda nerazzurra.

Proprio a centrocampo, gli azzurri valutano diversi profili per sostituire degnamente l’ex Empoli. Hamed Junior Traoré sta giocando bene ma il cartellino del riscatto sembrerebbe essere fin troppo elevato per un giocatore di discreto livello ma non indispensabile per il Napoli. Intanto, vengono monitorati alcuni profili già analizzati in passato: tra i nomi, spicca quello di Lazar Samardzic.

Samardzic in uscita dall’Udinese, può aprirsi una pista

Il centrocampista serbo ha collezionato soltanto 16 minuti nelle ultime tre contro Lazio, Salernitana e Torino: in due di questi match non è proprio sceso in campo. Una situazione che non rende affatto felice il talentuoso jolly dell’Udinese, consapevole di una separazione a breve. Il numero 24 sembrerebbe essere comunque pronto per il salto di qualità.

Sfumata la trattativa con l’Inter nella sessione di mercato estiva, il Napoli ha voluto tentare il colpo nel mese di gennaio senza, però, riuscire nell’impresa di ospitare il serbo nel capoluogo campano. Il pressing della Juventus è sempre più influente e, la possibilità di andarsi a giocare la Champions League potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la scelta dell’ex Hertha Berlino.

Il suo valore di mercato dovrebbe aggirarsi attorno ai 25-30 milioni di euro con un contratto che lo lega fino al 2026: difficile che qualcuno lo aspetti in scadenza, l’occasione da cogliere potrebbe essere soltanto questa dato che anche dalla Premier League, il West Ham con precisione, ci si starebbe muovendo proprio in direzione Samardzic.