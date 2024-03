Morte Barone, c’è la decisione della FIGC: accadrà anche prima di Napoli-Atalanta

La tragica scomparsa di Joe Barone ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del calcio. La posizione della FIGC dopo la morte del DG della Fiorentina.

Domenica pomeriggio il match tra Atalanta e Fiorentina è stato rinviato a seguito del malore accusato dal Direttore Generale della Viola, Joe Barone. Il dirigente della Fiorentina è stato immediatamente trasportato all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato immediatamente operato e tenuto sotto osservazione.

Purtroppo nella giornata odierna, la Fiorentina tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato il decesso di Barone proprio nell’Ospedale milanese. È arrivata la decisione della FIGC che ci sarà nelle prossime gare professionistiche.

C’è la decisione della FIGC sulla morte di Barona: accadrà la prossima giornata di campionato

La giornata odierna ha sancito la scomparsa prematura all’età di 57 anni di Joe Barone. L’infarto avuto domenica si è rivelato fatale per il Direttore Generale della Fiorentina, che nonostante l’intervento è deceduto quest’oggi all’Ospedale San Raffaele. Il feretro di Barone sarà ora trasportato al Viola Park, dove sarà indetta una camera ardente. È arrivata prontamente la decisione della FIGC in merito alla scomparsa di Barone, che si verificherà anche prima di Napoli-Atalanta: il comunicato:

“La FIGC e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordogliodei familiari e dell’ACF Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone. Il direttore generale del club viola è morto oggi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato domenica in seguito al malore accusato a poche ore dall’inizio del match di campionato con l’Atalanta, rinviato a data da destinarsi. Barone, che domani avrebbe compiuto 58 anni, aveva affiancato in questi anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nella gestione della società, mostrando grande attenzione anche all’attività della squadra femminile viola. Lo scorso febbraio aveva accolto al ‘Viola Park’ le calciatrici della Nazionale Femminile in occasione dell’amichevole con l’Irlanda, disputata presso il nuovo quartier generale del club. In sua memoria è stato disposto un minuto di raccoglimento, che sarà osservato prima dell’inizio delle gare delle competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in programma dalla giornata odierna e fino alla prossima rispettiva giornata di campionato”.

Dunque la FIGC come sempre in questi casi, ha deciso di istituire un minuto di silenzio, che si terrà nelle gare professionistiche in programma da oggi fino alla prossima giornata di campionato dopo la sosta. In occasione del prossimo turno di Serie A, compreso Napoli-Atalanta, Barone sarà ricordato con un minuto di silenzio.