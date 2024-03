Contratto in scadenza, l’ex Milan è finito nel mirino del Napoli

L’ex Milan è nel mirino di due club di Serie A: il Napoli monitora la situazione da lontano e pensa all’assalto.

La società partenopea è già proiettata verso il futuro: Meluso e staff monitorano alcuni profili interessanti in più zone del campo. Le cessioni di Victor Osimhen e Piotr Zielinski segneranno inevitabilmente il mercato in entrata che dovrà essere più rilevante rispetto a quelli svolti nella sfortunata cessione corrente. L’acquisto di Lindstrom è stato un flop mentre quello di Natan non del tutto coerente con il concetto di esperienza che dovrebbe avere la difesa di una squadra campione d’Italia.

A centrocampo, nel corso della sessione di mercato invernale, sono arrivati Dendoncker e Traoré: il primo praticamente un’incognita, il secondo sta cercando in tutti i modi di essere riscattato, grazie anche al mancato coinvolgimento di Zielinski, già con la testa all’Inter. Intanto, proprio per migliorare questo settore, la dirigenza azzurra si sta muovendo su più fronti e sembra esser decisa nel puntare su giocatori in rampa di lancio, pronti a venir fuori sotto l’ombra del Vesuvio.

Un nome interessante è sicuramente quello di Aster Vranckx, centrocampista centrale, stesso ruolo di Lobotka, che in Serie A ha accumulato una piccola esperienza lo scorso anno, con la maglia del Milan di Stefano Pioli. Poco spazio e poca fortuna che non gli ha permesso di rimanere a Milanello.

Vranckx piace al Napoli, c’è un club di Serie A su di lui

Con la maglia del Milan ha collezionato soltanto 10 presenze in totale. Scarsa continuità e qualche problemino fisico che gli ha procurato tanta panchina piuttosto che campo da gioco. I problemi, però, non sono finiti qui: il giocatore non è affatto soddisfatto di come stia andando la sua attuale squadra, il Wolsfurg , e si è lamentato del trattamento ricevuto dal precedente allenatore.

Le sue parole sono chiarissime: “Attualmente stiamo attraversando un periodo difficile con il club, c’è appena stato un cambio allenatore. Spero che ci riprenderemo presto e che il nuovo allenatore possa dare il suo contributo. Non sono stato schierato più tante volte da titolare dopo l’infortunio che ho avuto, ma ora mi sento di nuovo in forma”.

La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 12 milioni di euro e su di lui si sono fiondate Fiorentina prima e Lazio negli ultimi tempi. Il suo contratto scadrà nel giugno 2025, con De Laurentiis che vigila per tentare il colpo di mercato a parametro 0.