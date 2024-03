Caso razzismo, parla l’avvocato del Napoli: “Ecco cosa rischia Acerbi”

Il caso Acerbi-Juan Jesus ha scatenato le reazioni e le dichiarazioni di vari addetti, tra cui l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani.

Continuano ad arrivare sempre più novità sul caso che vede coinvolti Acerbi e Juan Jesus avvenuto durante Inter-Napoli. Da una parte c’è il difensore del Napoli che si definisce vittima di un’episodio di razzismo, mentre il difensore dell’Inter nega tutte le accuse.

Sulla vicenda sono arrivate già diverse dichiarazioni e anche alcune prese di posizione, come l’esclusione di Acerbi dal ritiro della Nazionale italiana per i prossimi impegni amichevoli negli States. Intanto sulla questione si è fatto sentire anche l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani.

Grassani si esprime sulle possibili sanzioni per Acerbi per l’insulto razzista

Il caso Acerbi-Juan Jesus si tinge sempre di più, con nuovi retroscena che emergono di ora in ora. Attualmente il caso è piuttosto intricato, visto che le versioni dei due giocatori sono contrapposte. Domani sia Acerbi che Juan Jesus saranno ascoltati dal Procuratore Federale, Giuseppe Chinè, che valuterà poi attentamente il caso. Si è già parlato delle possibili sanzioni in cui potrebbe incappare il difensore dell’Inter in caso di conferma delle accuse, con una maxi squalifica di dieci giornate. Sulla vicenda si è esposto anche l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli:

“La procedura della FIGC è corretta intorno alla vicenda Juan Jesus-Acerbi. L’allontanamento del giocatore dalla Nazionale, è conforme a quello che sta promuovendo la Federazione che ha perfettamente recepito la lotta a chi discrimina un altro individuo per ragioni razziali. Se dovesse emergere un’offesa razziale, Acerbi rischierebbe almeno 10 giornate di stop ed un’ammenda tra i 10 ed i 20 mila euro. Altre sanzioni potrebbero arrivare ai suoi compagni di squadra che hanno visto e non hanno denunciato”.

Dunque la posizione dell’avvocato Grassani è in linea con quanto emerso nel corso delle scorse ore, quando questa ipotesi già era iniziata a circolare. Ovviamente si attende con ansia l’incontro dei due giocatori col Procuratore Federale. Chinè sarà chiamato ad analizzare minuziosamente le versioni di Acerbi e Juan Jesus, per poi tirare le somme finale su questo caso. Se emergerà che ci sarà stato un’insulto razzista da parte del nerazzurro al brasiliano, si procederà con la maxi squalifica e multa annunciata da Grassani. In caso contrario, bisognerà capire quale sarà la reazione del difensore del Napoli alla decisione della Procura Federale. Già domani potrebbero esserci aggiornamenti in merito a questa vicenda spinosa che tiene ormai banco da alcuni giorni.