Chi allena il Napoli durante la sosta? Annuncio di Calzona: ecco quando si ricomincia

All’indomani di Inter-Napoli, prende il via il periodo della sosta delle Nazionali, in cui Calzona partirà per occuparsi della Slovacchia. Ecco chi guiderà la squadra durante la sosta e quando riprenderanno gli allenamenti degli azzurri.

Il Napoli può approcciare la sosta delle Nazionali con maggior serenità e consapevolezza dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter. La squadra ora potrà preparare al meglio la sfida contro l’Atalanta, visto che ci saranno dodici giorni di allenamenti prima del prossimo impegno.

In questa sosta, il Napoli non potrà essere guidato da Francesco Calzona, che sarà impegnato come Commissario Tecnico della Slovacchia. Reso noto chi allenerà gli azzurri in questi giorni e quando ci sarà la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.

Napoli: ecco quando riprenderanno gli allenamenti e chi li dirigerà senza Calzona

In casa Napoli è tempo di recuperare le energie – vista la sosta delle nazionali – ma in cui si potrà anche preparare alla perfezione il big match contro l’Atalanta. La squadra non si allenerà però sotto la guida di Francesco Calzona, che sarà impegnato con il suo incarico di C.T. della Slovacchia. A causa di questo impegno dell’allenatore del Napoli, ci si interroga su chi guiderà la squadra durante la sosta, e quando ci sarà la ripresa degli allenamenti. Sulla guida durante la sosta si è espresso lo stesso Calzona nel post partita di Inter-Napoli a DAZN: “A Napoli resta uno staff nel quale ho piena fiducia, abbiamo un preparatore Cacciapuoti bravissimo, collaboratori tecnici bravissimi, sono molto tranquillo. Poi posso seguire l’allenamento con le immagini del drone”. Intanto nel pomeriggio il Napoli tramite un comunicato ha comunicato quando ci sarà la ripresa degli allenamenti: “Dopo il pareggio a San Siro, il Napoli riprenderà giovedì gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A”.

Dunque il Napoli riprenderà giovedì gli allenamenti, con tre giorni di riposo concessi da Calzona alla squadra dopo il pari con l’Inter. L’allenatore del Napoli poi lascerà la squadra nelle mani dei suoi collaboratori, con il lavoro affidato maggiormente nelle mani del preparatore Cacciapuoti. Ovviamente Calzona non abbandonerà il Napoli al suo destino durante la sosta, ma seguirà gli allenamenti da remoto con il drone. Specificato dunque il piano del Napoli durante questa sosta delle Nazionali, in cui aleggiavano diversi dubbi, ma che sono stati prontamente spazzati via da Calzona e dalla società.