Svelata la nuova maglia del Napoli: due colori mai visti prima

A fine marzo il Napoli svelerà la nuova maglia: novità mai viste prima ed un richiamo ben specifico all’azienda.

Mercoledì 27 marzo a Villa D’Angelo la società azzurra presenterà una nuova maglia per la stagione in corso, un’edizione annuale come la società di De Laurentiis è solita fare negli ultimi anni. Valentina De Laurentiis, figlia del presidente, come è noto si è occupata dell’auto-produzione delle divise da gara e di abbigliamento tecnico che verranno indossate dai calciatori del club partenopeo. Nel rush finale di stagione ecco una nuova impronta a caratterizzare l’ambiente partenopeo.

Negli scorsi anni si son viste tante versioni come quelle ormai abitudinali di Halloween ma anche San Valentino. La maglia con stampato sopra un bacio, simbolo dell’amore, ha avuto un buon successo ed ha stimolato la società a svolgere una produzione annuale di più magliette per il riscontro positivo precedentemente ottenuto.

Il giornalista Luca Cerchione ha svelato alcune anticipazioni riguardo alla nuova casacca che gli azzurri vestiranno per qualche partita in questo finale di stagione, le cui partite avranno un peso non indifferente e che decifreranno il futuro prossimo della squadra partenopea. Andare in Champions League è l’obiettivo del Napoli e per riuscirci c’è bisogno che l’ambiente si compatti a sostegno del team a disposizione di Francesco Calzona.

Nuova maglia Napoli, sarà un kit “spezzato”

Cerchione, giornalista e uno dei cronisti di 1StationRadio, ha rilasciato sul proprio account ufficiale “X”, le anticipazioni concerni alla nuova maglia che verrà indossata dal Napoli in questo finale di campionato. Di seguito il tweet ufficiale: “La nuova maglia del Napoli per la stagione in corso, che sarà presentata entro fine marzo, sarà color champagne, con un disegno al centro che richiamerà l’azienda Msc più che il club stesso. Sarà un kit “spezzato”, in quanto pantaloncino e calze saranno di colore blu scuro“.

Una nuova maglia soltanto per la corrente stagione e che non ha nulla a che vedere con quella relativa alla prossima. Nella mattinata di ieri, infatti, erano trapelate delle notizie riguardante alla possibile presentazione anticipata della nuova maglia da gioco del Napoli. Una news poi smentita e che aveva già scatenato sui social l’addio al tricolore cucito sul petto, ormai aritmeticamente parlando, impossibile da raggiungere per il Napoli.

Una scelta di marketing strategica che è coerente alla decisione presa nel 2021 quando De Laurentiis scelse di collaborare con Emporio Armani e di elaborare questo tipo di produzione.