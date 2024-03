LIVE – Inter-Napoli, attesa per le formazioni ufficiali: due dubbi per Calzona

Inter-Napoli, due ballottaggi per Calzona in attesa delle formazioni ufficiali: le ultime in vista del posticipo di giornata in Serie A

È fissato alle ore 20:45 il calcio d’inizio di Inter-Napoli, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Seppur distanti in classifica (si affrontano prima e settima della classe, ndr) la sfida ha un sapore piuttosto particolare. Sembra infatti quasi uno passaggio di consegne tra i campioni d’Italia uscenti, il Napoli, e i prossimi campioni d’Italia. L’Inter sta dominando il campionato, proprio come il Napoli di Spalletti la passata stagione. E può, sopratutto senza l’impegno Champions, battere il record di giornate d’anticipo prima della matematica vittoria dello scudetto.

Inzaghi quindi non risparmierà i titolari. Torna in campionato la coppia Lautaro-Thuram. A centrocampo il trio titolare Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Anche sulle fasce nessuna sorpresa: agiranno Darmian e Dimarco. Unico reale ballottaggio per Inzaghi in difesa. Si giocano il posto da titolare come braccetto di destra Bisseck e Pavard. Dalle ultime indiscrezioni pare che il francese sia in vantaggio. A completare il reparto arretrato Acerbi, che torna al centro della difesa da titolare e Bastoni. In porta c’è Sommer. Anche da queste scelte si evince la volontà di Inzaghi di voler fare risultato.

Inter-Napoli, Calzona deve sciogliere due ballottaggi

Calzona invece ha da sciogliere due dubbi. In attacco c’è attesa per capire se Osimhen sarà del match dal primo minuto o meno. Nel caso in cui il bomber nigeriano non dovesse farcela è pronto Raspadori, che ricoprirà quindi il ruolo di punta centrale. A completare il reparto offensivo Politano e Kvaratskhelia.

Altro ballottaggio a centrocampo, tra Zielinsli e Traorè. Alla fine dovrebbe avere la meglio l’ivoriano, con Zielinski che non giocherà, quantomeno dal primo minuto, contro la sua prossima squadra. Spazio anche per i sempre presenti Anguissa e Lobotka. In difesa invece agiranno, davanti a Meret. Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo ed Olivera.