Cambio Inter, mossa a sorpresa di Inzaghi: l’idea per fermare il Napoli

Probabili formazioni Inter-Napoli, Inzaghi sorprende tutti: scelta a sorpresa in difesa, è la mossa giusta per fermare gli attacchi azzurri?

È il giorno di Inter-Napoli. La gara che chiude, quantomeno in attesa di Atalanta-Fiorentina che è stata rinviata a causa di un improvviso malore di Joe Barone, la ventinovesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono uscite dalla Champions League questa settimana, ed entrambe sono state fatte fuori da squadre spagnole. Il Napoli ha perso l’opportunità di accedere ai quarti di finale nell’ottavo di finale di ritorno contro il Barcellona. A fermare l’Inter invece ci ha pensato il Cholo Simeone, battendo i nerazzurri ai calci di rigore con il suo Atletico Madrid.

Svanito il sogno Champions l’Inter potrà concentrare tutte le sue forze sul campionato. Con lo scudetto praticamente in tasca, l’obiettivo di Simone Inzaghi sarà quello di battere tutti i record possibili. L’Inter è in corsa per battere il record di giornate d’anticipo per vincere matematicamente lo scudetto. L’anno scorso il Napoli si è “fermato” a quota cinque, ma ha rischiato di vincerlo con sei giornate di anticipo contro la Salernitana. Il ricercare di abbattere questo (ed altri) record condiziona Inzaghi anche nelle scelte di formazione. Contro il Napoli infatti dentro tutti i titolari, sciolto anche il ballottaggio in difesa.

Probabili formazioni Inter-Napoli, Inzaghi scioglie i dubbi in difesa

Nelle ultime ore si stava facendo avanti la candidatura di Bisseck in difesa, come braccetto di destra. Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky Sports, Inzaghi avrebbe virato su Pavard, ora in vantaggio sul tedesco per completare il reparto di fianco ad Acerbi e Bastoni.

Per il resto non dovrebbero esserci sostanziali sorprese tra le scelte di Inzaghi. Sulle corsie esterne confermati Darmian e Dimarco, mentre in attacco torna in campo, in campionato, la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Di conseguenza, quantomeno per la prima parte di partita, Sanchez siederà in panchina, ma è comunque pronto a subentrare a partita in corso.

Inter-Napoli, le probabili formazioni del match

Ad eccezione dell’esclusione di Osimhen anche lato Napoli non sono attese grosse sorprese. Al posto del nigeriano ci sarà Raspadori. Di seguito tutte le possibili scelte di Calzona e Inzaghi: