Calzona: “Per risolvere tutti i problemi ci vuole un mago”, poi la risposta sul futuro

Francesco Calzona si è espresso nella sala stampa di San Siro, al termine di Inter – Napoli, conclusasi con il punteggio di uno a uno.

Uno a uno, questo il punteggio al termine del big match di San Siro tra Inter e Napoli. Importante pareggio per gli azzurri, che restano attaccati, seppur distanti, a quel quinto posto che probabilmente varrà la Champions League.

Inter – Napoli: la conferenza stampa di Calzona, le parole dell’allenatore

Nel post gara, come di consueto, Francesco Calzona ha tenuto la conferenza stampa post gara:

“Per risolvere tutti i problemi ci vuole un mago. Giochiamo tantissimo, ci alleniamo poco, cerchiamo di mettere a posto la fase difensiva, su quella offensiva c’è poco tempo. Della partita io sono molto soddisfatto”.

Sui pochi goal degli attaccanti:

“Allenatore per gli attaccanti? dobbiamo essere più incisivi, si vede a occhio nudo. 7 partite in 24 giorni sono tante. Abbiamo fatto 6/7 allenamenti tattici, ci vuole tempo per sistemare tutto”.

Sull’episodio che ha coinvolto Juan Jesus e Acerbi:

“Juan Jesus? L’ho incrociato fuori dallo spogliatoio mentre venivo qui, io gli ho fatto i complimenti per la partita ma non so altro”.

Sul rapporto con la squadra:

“Questi ragazzi hanno sentito tanti discorsi e parole negli ultimi mesi, io gli ho detto che si devono liberare nelle problematiche e ci sono io che mi devo fare carico delle problematiche”.

Sulla sua possibile riconferma: