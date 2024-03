Calzona: “Non era facile uscire da San Siro concedendo poco”, poi svela chi resterà a Castel Volturno durante la sosta

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara tra il suo team e l’Inter.

Termina con il punteggio di uno a uno la partita tra Inter e Napoli, decisivi Matteo Darmian e Juan Jesus, resosi protagonista di una partita attenta e di un episodio dubbio con Acerbi.

“Sì, abbiamo avuto orgoglio ma non solo, anche qualità aggiungerei. All’Inter abbiamo concesso solo 10 minuti, l’Inter vinceva da 10 partite consecutive, uscire da qui concedendo poco non era da tutti” – sulla possibilità di tornare a Napoli con il massimo della posta in palio:“Risultato pieno? Ci abbiamo provato fino alla fine, ma era dura. Loro hanno questa capacità di combinare nello stretto formidabile. La squadra però si sta ritrovando, serve più lucidità sotto porta. Avremmo bisogno di allenarci di più per colmare il gap con le altre, sono arrivato e ci sono state ben sette partite in poco tempo”.

Il commissario tecnico della nazionale slovacca, si è infine così espresso sull’inserimento dei nuovi acquisti e sull’imminente pausa:

“Chiaro che le vicissitudini dell’anno in corso abbiano inciso sull’inserimento dei nuovi acquisti, soprattutto per i ragazzi stranieri. Da quando ci sono io stanno crescendo, sono contento, da qui alla fine ci saranno utili. Pausa nazionali? Lo staff che farà le mie veci è molto competitivo, ci saranno pochi giocatori a Castel Volturno, ma ripeto, ho fiducia dello staff e dei giocatori stessi, in più tramite il drone potrò controllare tutte le immagini che vorrò”.

