Affaticamento Osimhen, il bomber collabora poco: qual è il rapporto con Calzona!

Osimhen, affaticamento muscolare prima di Inter-Napoli, la sua presenza a San Siro è in dubbio: Calzona chiede la sua collaborazione

Questa sera il Napoli affronterà l’Inter capolista. Entrambe le squadre vengono da fori delusioni in Champions League, e vogliono quindi rifarsi in campionato. Il Napoli, uscito sconfitto nel doppio scontro con il Barcellona deve mettere in atto un vero e proprio miracolo per centrare la qualificazione alla prossima Champions. L’Inter invece ha di fatto tra le mani lo scudetto 2023\24, e senza Champions l’obiettivo è quello di battere tutti i record possibili. Simone Inzaghi, dato che l’impegno europeo è svanito, non ha intenzione di risparmiare i suoi giocatori.

Per il Napoli invece, in questi giorni di avvicinamento al match, sono sorti alcuni problemi. In primis quello riguardante Osimhen. L’attaccante ha rimediato un affaticamento muscolare, la sua presenza contro l’Inter è in forte dubbio. Dalle ultime indiscrezioni di formazione pare infatti che partirà dalla panchina, al suoi posto Calzona dovrebbe preferirgli Raspadori. Si conferma quindi stregata la trasferta di San Siro per Osimhen, che tra infortuni e reti bianche non ha mai inciso particolarmente sia contro il Milan che contro l’Inter. L’infortunio arriva però al culmine di un tour de force per Osimhen, che dal rientro dalla Coppa d’Africa ha avuto davvero poco tempo per riprendersi al meglio.

Osimhen, Calzona gli chiede info sull’affaticamento: la risposta di Osimhen è sorprendente

L’edizione odierna de Il Mattino fa luce su un tema molto importante in casa Napoli. Pare infatti che i rapporti tra Osimhen e il nuovo tecnico Calzona non siano decollati. Certamente anche il triplice cambio di allenatore non ha permesso al bomber azzurro di legare al meglio.

Il quotidiano spiega che Calzona lo ha interrogato in questi giorni per capire le sue sensazioni, e quindi regolarsi di conseguenza con le scelte di formazione. “Osimhen parla poco, risponde a monosillabi e non ha troppa voglia di aprirsi al nuovo tecnico”, spiega Il Mattino. Atteggiamento davvero poco collaborativo, che complica e non poco le scelte di Calzona.

Osimhen, è rottura con Calzona? La situazione in casa Napoli

Che Osimhen non avesse un carattere semplice lo si è capito sin dai primi istanti con la maglia del Napoli. I troppi capovolgimenti di fronte di questa stagione non lo hanno di certo favorito. È quindi normale che fatichi ad aprirsi con il nuovo allenatore. C’è però da trovare una soluzione al più presto. Il Napoli e Calzona hanno bisogno di Osimhen per continuare a sperare nel miracolo Champions.