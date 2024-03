Lindstrom senza pace: cattive notizie dalla Danimarca

Lindstrom, dalla Danimarca non arrivano notizie positive: altra delusione in una prima stagione con il Napoli davvero complicata

La gara di domani contro l’Inter sarà l’ultima per il Napoli prima della sosta Nazionali. Tanti calciatori azzurri dovranno quindi rispondere alla chiamata dei rispettivi commissari tecnici per prender parte gli impegni internazionali. Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia ha convocato Meret e Di Lorenzo per affrontare l’imminente tournée negli Stati Uniti d’America, dove la Nazionale giocherà contro Ecuador e Venezuela. Anche Calzona non sarà a Castel Volturno, in quanto, come da contratto, deve presenziare agli appuntamenti con la Nazionale slovacca.

Non partirà invece con la Nazionale Politano, che probabilmente a causa di un cambio modulo (l’Italia potrebbe passare alla difesa a 3, ndr) è stato escluso da Spalletti. Non partirà con la Danimarca anche Jesper Lindstrom. L’esterno azzurro non è stato inserito sin dal primo istante nella lista convocati del Ct Hjulmand, ma l’infortunio dell’ex Bologna Skov Olsen avrebbe potuto aprirgli le porte della Nazionale. Il Ct ha però preferito lasciare ugualmente a casa Lindstrom, escluso definitivamente da questo giro di chiamate, preferendogli il laziale Isaksen.

Delusione Lindstrom, è fuori dai convocati della Danimarca: il comunicato della Federazione

La Federazione ha comunicato la decisione di Hjulmand con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali: “Andreas Skov Olsen ha subito un infortunio e non potrà presentarsi per le partite amichevoli di marzo”, l’annuncio della Danimarca. Quindi la comunicazione del sostituti: “Il ct della Nazionale Kasper Hjulmand ha scelto invece Gustav Isaksen della Lazio, che può fare il suo esordio con la Nazionale maschile. Buon recupero Andreas, e benvenuto Gustav in rosa”, questo l’augurio finale della Nazionale danese. La Danimarca affronterà due amichevoli, contro Isole Far Oer e Svizzera per prepararsi al meglio ad Euro 2024.

Ennesima delusione per Jesper Lindstrom, in un’annata a dir poco complicata. Da pupillo della Danimarca a escluso, tutto questo a pochi mesi da Euro 2024. A questo punto anche la sua partecipazione agli Europei è fortemente in dubbio. Le prestazioni poco convincenti con la maglia del Napoli potrebbero quindi aver compromesso anche la sua partecipazione alla manifestazione più importante dell’anno. C’è però da dire che questa nuova esclusione potrebbe anche rappresentare per Lindstrom l’opportunità per incidere maggiormente. Dovrà però convincere mister Calzona, non ancora convinto al cento per cento del suo impiego.