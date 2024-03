Nuovo centro sportivo Napoli, c’è l’ipotesi Giugliano: il sindaco fa chiarezza

Giugliano è una delle ultime idee spuntate nelle ultime ore in merito alla costruzione del nuovo centro sportivo della SSC Napoli, tema ormai caldissimo.

Saranno mesi molto importanti quelli che attendono il Napoli per il suo futuro, sia sul campo che fuori. A tenere banco ormai da settimane è la questione relativa al nuovo stadio: il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato di non voler puntare sulla ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, ma preferirebbe puntare su un altro impianto di sua proprietà. La località più chiacchierata a tal riguardo è quella di Bagnoli, anche se non è da escludersi eventualmente la possibilità che porta ad Afragola.

Si attendono novità, inoltre, anche relative al centro sportivo: la SSC Napoli potrebbe dire addio dopo anni e anni a Castel Volturno, motivo per cui il numero uno dei partenopei si vede costretto a guardare altrove per costruire strutture di proprietà esclusiva della Società Sportiva Calcio Napoli. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile nuova ipotesi che porta il nome di Giugliano, location alternativa che sarebbe stata individuata – stando ai rumors – per la costruzione del nuovo centro sportivo. A fare chiarezza è stato il sindaco della città napoletana, Nicola Pirozzi, raggiungo da Radio CRC.

News calcio Napoli, il sindaco di Giugliano non conferma i contatti con ADL

Aurelio De Laurentiis è impegnato in questi mesi a cercare una soluzione sia per il nuovo stadio, nel caso in cui dovesse essere confermata la volontà di voler dire addio allo stadio Diego Armando Maradona, che per il nuovo centro sportivo.

A parlarne è stato il primo cittadino di Giugliano, Nicola Pirozzi, che sulle frequenze di Radio CRC ha rinnovato la sua disponibilità a parlarne con il numero uno della Società Sportiva Calcio Napoli, seppur al momento non c’è stato alcun contatto tra le parti. Lo stesso primo cittadino, inoltre, ha confermato l’esistenza di un’area importante dove potrebbero essere costruiti le nuove strutture della società partenopea.

Le parole del sindaco Pirozzi sull’ipotesi nuovo centro sportivo a Giugliano

Di seguito, l’intervento di Nicola Pirozzi ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete“, condotta dal giornalista Raffaele Auriemma:

“Al momento, non c’è stato nessun incontro tra il comune di Giugliano e il Napoli Calcio. Qualora ci fossero incontri o contatti, ci sarebbe anche la disponibilità a parlarne, così come abbiamo messo a disposizione uno stadio bellissimo per la nostra squadra (il Giugliano Calcio, ndr)”.

Lo stesso Pirozzi, inoltre, ha poi aggiunto che il presidente Aurelio De Laurentiis vedrebbe di buon occhio la zona, che potrebbe avere uno slancio importante nel caso in cui la SSC Napoli dovesse provvedere alla costruzione del nuovo centro sportivo nella medesima zona.