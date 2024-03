Salernitana nel caos, con Dia finisce malissimo: chiesto un maxi risarcimento

Oltre al Napoli, anche l’altra squadra campana non ha vissuto una stagione semplice, ossia la Salernitana. Il club granata si trova in ultima posizione, ed è arrivata allo scontro con Dia. Il presidente Iervolino chiede un maxi risarcimento al senegalese.

La stagione 2023/2024 non è stata una delle migliori per le squadre campane. Difatti sia il Napoli che la Salernitana dopo aver disputato una splendida stagione 2022/2023 per i determinati obbiettivi, sono decisamente sprofondate in quest’annata.

Sono numerosi i problemi che hanno dovuto affrontare le due società, tra cui anche qualcuno insidioso al di fuori del campo. In particolare, la Salernitana ha avuto numerosi scontri con il suo bomber Boulaye Dia, che è stato messo fuori rosa da Liverani. Arriva la richiesta pazzesca di Iervolino all’attaccante senegalese.

Caos Salernitana, chiesto maxi risarcimento a Dia

Lo scontro tra la Salernitana e Boulaye Dia non è finito, ed anzi, la vicenda sta entrando sempre più nel vivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai imminente un vero e proprio scontro tra le parti dal punto di vista legale. L’attaccante senegalese già in più occasioni si era scontrato con la dirigenza campana in questa stagione, e poche settimane fa è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il mancato ingresso del senegalese contro l’Udinese ha spinto la società a metterlo fuori rosa. Il presidente Iervolino ha presentato un’istanza al Collegio Arbitrale contro Dia, a cui è stato chiesto un maxi risarcimento. Difatti oltre a chiedere l’estromissione dalla prima squadra e alla riduzione del 50% dell’ingaggio lordo, il club granata ha chiesto un risarcimento pari a 20 milioni di euro.

La cifra richiesta dalla Salernitana è pari all’esborso effettuato in estate per acquistarlo definitivamente dal Villarreal. Le parti dunque avanzano a passi spedite verso uno scontro legale, che sicuramente porterà a diversi danni d’immagine. Purtroppo dopo una stagione strepitosa, Dia ha incrinato i propri rapporti con la Salernitana probabilmente a causa di una mancata cessione nella scorsa sessione estiva. Sicuramente non è una giustificazione plausibile per commettere numerosi smacchi nel corso di questa stagione contro il club che l’ha fatto esplodere. La palla ora passa al Collegio Arbitrale, ma potrebbe addirittura arrivare in altre sedi vista la decisione con cui Iervolino sta portando avanti la questione. Si chiude nel peggiore dei modi il percorso con la maglia della Salernitana di Dia, che non ha aiutato il club in questa stagione, ed addirittura ha causato più danni che altro.