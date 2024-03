Ricorso Napoli per il Mondiale per Club: arriva l’annuncio dalla UEFA

Il Napoli essendo stato eliminato dalla Champions League, ha mancato anche l’accesso al Mondiale per Club, a cui parteciperà la Juventus al posto degli azzurri. De Laurentiis già da settimane parla di un ricorso da presentare all’UEFA, che oggi ha risposto al presidente del Napoli.

La partita contro il Barcellona aveva un valore molto importante per il Napoli, visto che oltre a giocarsi il passaggio ai quarti di finale, si giocava anche l’accesso al Mondiale per Club. L’eliminazione della squadra guidata da Calzona ha difatti mandato in frantumi i sogni del Napoli.

Aurelio De Laurentiis però non demorde, e continua ad insistere sul ricorso per far estromettere la Juventus dal Mondiale per Club a favore del Napoli. Nella giornata odierna sono arrivate le dichiarazioni da parte di un membro della UEFA su questa idea del patron azzurro.

Ricorso del Napoli per il Mondiale per Club: la posizione della UEFA su questa ipotesi

All’indomani dell’eliminazione dalla Champions League, e di conseguenza dal Mondiale per Club del 2025, si è tornato a parlare del ricorso proposto da De Laurentiis. Difatti il presidente del Napoli continua ad insistere sul ricorso per far estromettere la Juventus dalla competizione a seguito degli illeciti amministrativi della scorsa stagione. Su questo possibile ricorso, si è espressa in un’intervista a TuttoJuve.com, Evelina Christillin, membra della UEFA e tifosa bianconera: “Non dico nulla in merito. Lasciamo parlare la Fifa, che ha emesso un comunicato molto chiaro in cui a far fede sono i punteggi ottenuti e non le discussioni in essere su eventuali squalifiche. Poi 42 è inferiore a 47, la matematica di certo non può diventare un’opinione. Se il Napoli ieri avesse superato il turno, sarebbe stata un’altra storia. La Juventus ha già pagato con la Uefa e la Federcalcio, quindi è ripartita”.

Dunque una posizione ben chiara della Christillin, che non lascia spazio ad alcuna chance di partecipazione per il Napoli tramite altri mezzi. Nel corso dell’intervista, si è toccato il tema anche inerente al Montepremi della competizione, di cui purtroppo il Napoli non potrà beneficiare: “La Fifa non ha ancora ufficializzato quali saranno i guadagni, però l’indicazione è stata data sul montepremi che sarà all’incirca di 2mld e mezzo. La cifra è impressionante, ed eguaglia quello della Champions League che dura un’intera stagione. Il premio per il vincitore dovrebbe essere attorno ai 100mln. Per questa edizione è stata utilizzato come criterio di qualificazione il ranking Uefa, per quella del 2029 invece si applicherà il ranking Fifa. Esser presenti noi (Juventus, ndr.) e l’Inter è una bella soddisfazione”.

Montepremi da capogiro per il Mondiale del Club, che sicuramente avrebbe portato dei soldi importanti nelle casse del Napoli tra partecipazione e sponsor. Invece il Napoli dovrà guardare purtroppo la competizione da casa, ma cercando di migliorarsi in questi anni per poter far parte della competizione nel 2029.