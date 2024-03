Polemiche contro l’arbitro Makkiele dopo Barcellona-Napoli: “Strano oggetto nell’orecchio”

Barcellona-Napoli si è conclusa tra diverse polemiche. In particolare queste provengono dall’ambiente Napoli, in merito all’arbitraggio pessimo dell’olandese Makkelie. Arrivano altre polemiche sull’arbitro olandese per la presenza di uno strano oggetto nell’orecchio.

Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League per mano del Barcellona. Gli spagnoli sono riusciti ad imporsi all’Estadio Olimpico per 3-1 sugli azzurri, dopo l’1-1 del Diego Armando Maradona.

Dopo prestazione horror nell’avvio di partita, il Napoli poi è salito nel rendimento ed è stato pericoloso contro i blaugrana. Gli azzurri hanno però lasciato il campo con una sconfitta cocente, dove non sono mancate le polemiche per l’arbitraggio di Makkelie. All’indomani della sfida tra Barcellona e Napoli, spuntano delle immagine con uno strano oggetto nell’orecchio dell’arbitro olandese che stanno suscitando altre polemiche.

Polemiche contro Makkelie dopo Barcellona-Napoli: l’olandese aveva uno strano oggetto nell’orecchio

La prestazione dell’arbitro olandese Danny Makkelie in occasione di Barcellona-Napoli è stata tutt’altro che positiva. Il direttore di gara olandese ha sbagliato l’inverosimile, penalizzando fortemente il Napoli. Difatti nel corso della prima frazione, il blaugrana Christensen andava espulso per un fallo killer ai danni di Lobotka, per cui non è stato neanche richiamato dal VAR. Nel secondo tempo, c’era un’evidente rigore per il Napoli, a causa di un’intervento di Cubarsì su Osimhen, ma non purtroppo Makkelie ed il VAR l’hanno giudicato diversamente. All’indomani della sfida, ci sono polemiche sull’arbitro olandese, a causa di uno strano oggetto presente nel suo orecchio oltre al consueto auricolare. Ad accorgersi dell’oggetto è stato l’ex arbitro Mateu Lahoz durante la telecronaca del match per una Tv spagnola. L’ex fischietto spagnolo ha chiesto l’intervento della UEFA sull’episodio, in modo da scoprire il motivo di questo strano oggetto.

Makkelie è da sempre designato come uno dei migliori arbitri in campo internazionale, ma il motivo della sua prestazione horror è piuttosto strano. Inoltre a creare ulteriori polemiche oltre all’arbitraggio è proprio questo strano oggetto presente nell’orecchio del fischietto olandese. Tra l’altro non era mai trapelato che Makkelie avesse dei problemi di udito che lo portassero ad utilizzare un apparecchio acustico. Lahoz ha chiesto quindi delucidazioni all’UEFA e allo stesso Makkelie per specificare il motivo e l’uso di questo strano oggetto nell’orecchio. Le polemiche quindi si ingigantiscano ancor di più attorno all’operato di Makkelie nel corso di Barcellona-Napoli, anche perché in più occasioni sono stati fischiati dei falli in ritardo. Staremo a vedere se arriverà la risposta del fischietto olandese e dall’UEFA su questo oggetto nell’orecchio dell’arbitro, che adesso è diventato un vero è proprio caso misterioso a cui serve una risposta.