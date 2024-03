Perché De Laurentiis è contro DAZN e SKY? Svelati i motivi

Negli ultimi 10 giorni, Aurelio De Laurentiis è stato protagonista di scontri verbali accesi nei confronti delle emittenti sportive DAZN e Sky. Svelati i motivi dietro all’ira del patron del Napoli.

Il Napoli è reduce dalla sconfitta cocente contro il Barcellona, che ha estromesso la squadra di Calzona dalla Champions League e dal Mondiale per Club del 2025. Gli azzurri ora dovranno disputare le restanti dieci giornate di Serie A, in cui si tenterà disperatamente di staccare un pass per la prossima Champions.

Oltre alle questioni di campo, il Napoli è stato protagonista anche fuori dal campo, visti i duri attacchi da parte di Aurelio De Laurentiis verso DAZN e Sky. Il Sole 24 Ore svela i motivi dietro a questi sfoghi del presidente del Napoli contro le due emittenti sportive.

Svelati i motivi degli attacchi di De Laurentiis a DAZN e Sky

Negli ultimi dieci giorni abbiamo assistito a due attacchi d’ira da parte di Aurelio De Laurentiis verso DAZN e Sky. Il primo caso è avvenuto nel pre partita di Napoli-Juventus, quando il presidente del Napoli ha attaccato un’operatore di DAZN nel tunnel del Maradona. Immediatamente dopo il suo attacco, è arrivato l’annuncio che nessun tesserato del Napoli parlerà ai microfoni di DAZN. L’altro attacco, stavolta verso Sky, è avvenuto alla vigilia di Barcellona-Napoli. In questo caso De Laurentiis ha strappato Politano dall’intervista concessa all’emittente, in cui ha anche attaccato duramente il giornalista Massimo Ugolini e spintonato il cameraman. Il Sole 24 Ore ha svelato i motivi di questi attacchi. Da tempo De Laurentiis è in battaglia con i broadcaster, visto che la sua volontà è quella di istituire un canale della Lega Serie A e abbandonare quindi DAZN e Sky.

Il presidente del Napoli si era già sfogato durante il periodo d’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A, dove appunto pressava per la creazione del canale di lega. L’assegnazione dei diritti tv della Serie A ai broadcaster ha mandato su tutte le furie De Laurentiis, che subito dopo si era espresso duramente per la decisione: “Una sconfitta per il calcio italiano. Così il calcio morirà”. Da allora in poi è esplosa ancor di più la battaglia tra il presidente del Napoli ed i vari brodcaster, su tutti DAZN e Sky, che ha portato agli episodi spiacevoli degli ultimi giorni. La presa di posizione dura da parte di De Laurentiis è stata immediatamente condannata dal Direttore di Sky Sport, Federico Ferri. Questi attacchi rischiano di costare tanto al Napoli, che potrebbe incorrere in sanzioni anche piuttosto dure per i comportamenti del suo presidente, Aurelio De Laurentiis.