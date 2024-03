Napoli fuori da tutto, De Maggio a muso duro con De Laurentiis: le parole

Il Napoli è uscito ieri sera dalla Champions League, e di conseguenza anche dal Mondiale per Club del 2025. Arriva il duro attacco verso il presidente Aurelio De Laurentiis per le scelte effettuate nel corso della stagione da parte di Valter De Maggio.

La stagione del Napoli è stata da incubo. Gli azzurri non sono stati capaci di onorare al meglio lo scudetto conquistato con forza nella passata stagione. L’unica cosa che avrebbe potuto salvare la stagione era un percorso da urlo in Champions League, ma la corsa degli azzurri si è fermata ieri sera, agli ottavi di finale.

Oltre all’eliminazione dalla competizione europea, è sfumato anche l’accesso al Mondiale per Club del 2025, a cui parteciperanno Inter e Juventus come italiane. Valter De Maggio ha attaccato duramente De Laurentiis per le scelte effettuate che hanno portato ad una stagione fallimentare.

Valter De Maggio duro contro De Laurentiis: le dichiarazioni del giornalista

Con l’uscita dalla Champions League contro il Barcellona, è sfumato definitivamente anche il sogno del Napoli di accedere al Mondiale per Club del 2025. Nel complesso, la stagione del Napoli è stata molto negativa, soprattutto visto come si era conclusa la stagione 2022/2023. Gli azzurri non sono riusciti a onorare lo scudetto, con l’aritmetica perdita del tricolore arrivata con dieci giornate d’anticipo. La stagione fallimentare del Napoli è dovuta anche a delle scelte sbagliate effettuate in estate. Proprio su queste scelte errate si è espresso Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, attaccando duramente il presidente Aurelio De Laurentiis: “Se racchiudiamo tutto al mancato rigore commettiamo un errore. L’arbitro è l’alibi dei perdenti. Se si voleva andare al Mondiale per Club si poteva programmare in altro modo. Non si sarenne dovuto puntare su Meluso e Garcia al posto di Giuntoli e Spalletti, ed anche investire su un difensore diverso da Natan per sostituire Kim”.

Il giornalista non le ha mandate a dire ad Aurelio De Laurentiis per la stagione negativa del Napoli. De Maggio ha praticamente designato il presidente del Napoli come caprio espiatorio dell’andamento dell’annata degli azzurri. Le scelte effettuate in estate da parte del presidente del Napoli non sono piaciute a nessuno, con le critiche che sono fioccate da tutte le parti. Nella giornata odierna è arrivato il duro sfogo di De Maggio verso De Laurentiis, anche perché si è tentato di nascondere tutto sotto il tappeto con diversi alibi. Una scelta che non è piaciuta al giornalista, che all’indomani di Barcellona-Napoli non ha fatto mancare il suo pensiero piuttosto duro sulla stagione degli azzurri.