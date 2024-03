Marino: “De Laurentiis è cambiato”, poi svela l’errore del patron del Napoli

Nel corso degli ultimi tempi, Aurelio De Laurentiis è entrato ancor con più insistenza in situazioni sportive del Napoli, eccedendo in diversi casi. Sul cambiamento avuto dal presidente del Napoli, si è espresso l’ex DS azzurro Pierpaolo Marino.

La debacle in Champions League contro il Barcellona ha praticamente sancito la stagione fallimentare del Napoli. Gli azzurri non hanno disputato una stagione all’altezza delle aspettative, visti anche i risultati della passata stagione.

Ciò è dovuto anche a molti errori fatti dalla dirigenza del Napoli, e in primis dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro si è intromesso più volte in questa stagione in questioni di campo che non gli dovrebbero competere, e ciò ha scatenato una confusione generale. Sul cambiamento avuto da De Laurentiis in questi ultimi anni si è espresso Pierpaolo Marino.

Marino si esprime sugli errori di Aurelio De Laurentiis e non solo

In casa Napoli si prova a voltar pagina dopo l’eliminazione dalla Champions League, ma è tutt’altro che facile. La squadra di Calzona è attardata anche in campionato, e l’esclusione dalla prossima Champions League è molto probabile. Tutti questi fattori sono dovuti a delle scelte errate effettuate in questa stagione, dove si sarebbe dovuto preservare quanto di buono fatto nell’annata precedente. Inoltre la posizione di De Laurentiis è stata ancor più ingombrante in questa stagione, dove sono arrivati numerosi interventi all’interno dello spogliatoio, il che è inusuale. Sul presidente del Napoli si è espresso l’ex Direttore Sportivo azzurro, Pierpaolo Marino, nel corso di un’intervento a Radio Marte: “Aurelio De Laurentiis è cambiato molto rispetto ai suoi primi cinque anni a Napoli. Mi diede assoluta autonomia ed i suoi interventi si limitavano ad essere da proprietario nei momenti difficili. Dispiace dover dire che in questi ultimi anni è cambiato. Dovrebbe fare il proprietario, affidando la quotidianità a professionisti altamente qualificati di fiducia della proprietà. Non dovrebbero esserci inserimenti – a volte anche teatrali – da parte di Aurelio. Stiamo parlando di un imprenditore illuminato, e questi ultimi interventi non me li sarei aspettati da lui”.

Parole forti quelle rilasciate da Marino, che è rimasto alquanto sorpreso dall’evoluzione negativa di De Laurentiis nel corso degli anni. Il Direttore Sportivo ha poi evidenziato i tanti interventi non dovuti del presidente azzurro, che in più occasioni ha effettuato scelte al posto di altri dirigenti qualificati. Questo cambiamento drastico ha portato il Napoli dal paradiso all’inferno nel giro di un anno, con la squadra e l’intero ambiente che è completamente saltato. L’ex DS del Napoli ha consigliato al presidente azzurro di affidarsi a persone qualificate, e di non intromettersi in vicende di campo in cui altre persone saprebbero intervenire meglio di lui.