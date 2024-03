Lobotka amareggiato: il commento sul rigore negato al Napoli

Sono diversi i tesserati del Napoli che si sono espressi nel post partita di Barcellona-Napoli. I vari azzurri hanno analizzato il match, e Lobotka si è soffermato in particolar modo anche sul mancato rigore concesso al Napoli.

È terminata agli ottavi di finale l’avventura in Champions League del Napoli, che è stato eliminato con il risultato totale di 4-2 dal Barcellona. Gli azzurri non sono riusciti ad eguagliare il risultato della passata stagione, ossia il raggiungimento dei quarti di finale.

La squadra ha pagato un avvio shock, che ha inciso sul risultato finale e sull’eliminazione del Napoli. Nel post partita, ha parlato a Sky Sport Stanislav Lobotka, che si è espresso amaramente sull’episodio del mancato rigore per il Napoli.

Lobotka mostra il suo disappunto per il rigore negato al Napoli

La serata di Champions League è stata amara per il Napoli, che ha salutato definitivamente la competizione. La squadra guidata da Francesco Calzona non è riuscita nell’impresa di superare il Barcellona, che ha prevalso sugli azzurri con un netto 3-1. Il Napoli paga particolarmente un avvio negativo, che ha permesso al Barcellona di mettere a segno due reti in rapida successione che hanno spezzato le gambe degli azzurri. Nel post partita, Lobotka ha parlato a Sky Sport, esprimendosi soprattutto sul mancato rigore per il Napoli: “A caldo pensavo fosse rigore, poi l’arbitro ha deciso in modo diverso. È difficile dirlo, sono contatti che in certi casi vengono fischiati e in altri casi no, forse è il caso di non dire nulla”.

Il centrocampista slovacco del Napoli ha poi fatto una disamina completa sull’andamento dell’intero match: “I primi 15′ non sono stati positivi. Abbiamo perso tanti palloni, e ovviamente il Barcellona con la qualità che ha, sfrutta le occasioni. Quando crei le occasioni devi fare gol se vuoi sperare di recuperare il risultato. In questi casi serve anche un po’ di fortuna. Abbiamo comunque dato il massimo, ora testa al campionato e cerchiamo di vincere più partite possibili”. Come per gli altri compagni di squadra, anche per Lobotka è risultato determinante l’avvio shock del Napoli, che ha permesso al Barcellona di prendere un buon vantaggio. Per gli azzurri ora è tempo di resettare la mente, e di preparare le ultime dieci gare di campionato. Il Napoli riprenderà il propri percorso in Serie A domenica sera, quando gli azzurri saranno ospitati a San Siro dalla capolista Inter. Calzona spera di riuscire a trovare le parole giuste per spronare i suoi ragazzi per questo finale di stagione, dove l’obiettivo sarà centrare la qualificazione in Champions League.