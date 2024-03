Juan Jesus, richiesta al club: le parole sui giovani della Primavera (VIDEO)

Tra i vari azzurri che hanno parlato nel post partita di Barcellona-Napoli, c’è anche il leader dello spogliatoio Juan Jesus. Il difensore brasiliano è intervenuto in mixed zone dell’Estadio Olimpico per analizzare la sconfitta degli azzurri.

È una serata amara e triste per i tesserati del Napoli ed i suoi tifosi. Gli azzurri avevano fatto sognare anche in campo europeo nella scorsa stagione, ma purtroppo ad un anno di distanza la musica è cambiata totalmente.

Gli azzurri sono usciti sconfitti per 3-1 contro il Barcellona, che proseguirà il proprio percorso in Champions a differenza del Napoli. Nel post partita, Juan Jesus si è espresso sulla gara andata in scena questa sera.

Le dichiarazioni di Juan Jesus in mixed zone post Barcellona-Napoli

Nel post partita di Barcellona-Napoli, hanno parlato ai microfoni delle varie emittenti televisive diversi azzurri. Tra questi c’è stato anche Juan Jesus, che ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta amara contro il club blaugrana. Il difensore brasiliano ha analizzato la gara di questa sera, che purtroppo che portato all’eliminazione dalla Champions League del Napoli. Oltre al match col Barcellona, Juan Jesus ha mosso anche una particolare richiesta alla società inerente ai giovani. Per gli azzurri c’è tra l’altro anche una doppia beffa, visto che l’eliminazione dalla Champions estromette ufficialmente il Napoli anche dal Mondiale per Club del 2025. Adesso per il Napoli è tempo di rimettere insieme i pezzi e ripartire, in modo da provare a chiudere questa stagione negativa nel migliore dei modi, e preparare al meglio la prossima.