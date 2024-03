De Laurentiis spinge il cameraman di Sky: spunta il video completo

Alla vigilia di Barcellona-Napoli, ha creato scalpore il gesto folle di De Laurentiis, che ha portato via di forza Politano dall’intervista a Sky Sport. A due giorni dall’accaduto spunta il video completo dell’attacco del presidente del Napoli.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato protagonista in negativo di due attacchi duri nei confronti di DAZN e Sky. Proprio quello verso Sky avvenuto alla vigilia di Barcellona-Napoli ha suscitato le reazioni indignate da parte del personale dell’emittente e non solo.

Difatti è stata immediata la replica da parte del Direttore di Sky Sport, Federico Ferri, al gesto folle compiuto da De Laurentiis. A due giorni dall’accaduto, spunta il video completo che chiarisce ulteriormente i motivi dell’attacco del presidente del Napoli a Sky.

Attacco di De Laurentiis al cameraman di Sky: spunta il video completo dell’accaduto

Negli ultimi dieci giorni, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha compiuto due atti vergognosi nei confronti di DAZN e Sky. Queste reazioni e attacchi duri verso le emittenti sportive sono dovuti alla lunga battaglia che il patron azzurro porta avanti da tempo contro i broadcaster. Ciò ovviamente però non scagiona De Laurentiis, che comunque non avrebbe dovuto compiere questi gesti ai limiti della follia. Alla vigilia di Barcellona-Napoli, Matteo Politano è stato strappato letteralmente dall’intervista a Sky Sport con il giornalista Massimo Ugolini. Addirittura è arrivato anche uno spintone verso il cameraman lì presente. Nella giornata odierna, è stato reso il video completo dell’accaduto su X dal profilo I Gigi 78 I, che ha così mostrato il motivo dietro all’attacco di De Laurentiis.

Nel video che in queste ore è iniziato a girare su X, è chiaro l’attacco di De Laurentiis nei confronti di Massimo Ugolini, che in quel momento stava intervistando Politano. Il presidente del Napoli aveva prima parlato con un’operatore a bordocampo di Sky, dichiarando di aver accettato di concedere l’intervista, ma a Gianluca Di Marzio. L’aver visto Ugolini ha mandato su tutte le furie il patron azzurro, che ha preso di forza Matteo Politano e “liberato” dall’intervista a Sky. Nel video completo c’è l’attacco verso Ugolini, in cui De Laurentiis ha affermato: “Con te non parlo perché sei laziale”, rivolto verso il giornalista di Sky. Nel mentre il cameraman lì presente ha ovviamente ripreso l’intero accaduto, e De Laurentiis accorgendosi di ciò lo ha spinto di forza e attacco: “Tu non mi riprendere mentre parlo, scemo”. Poi il presidente del Napoli si è allontanato da bordocampo dopo aver compiuto questo gesto folle.

Di seguito il video completo pubblicato da I Gigi 78 I su X: