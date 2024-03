ULTIM’ORA – Scontri a Barcellona: manganellate della Polizia ai tifosi del Napoli

Manca poco all’inizio di Barcellona-Napoli, ed i tifosi delle due squadre si stanno avviando ai tornelli per entrare nell’impianto di gioco. Purtroppo si segnalano già scontri all’esterno dello stadio, dove la Polizia spagnola è intervenuta con i manganelli nei confronti dei tifosi del Napoli.

Il clima a Barcellona è abbastanza rovente, con i tifosi delle due squadre che sono belli caldi dalle prime ore di questa mattina. Man mano che si avvicina il calcio d’inizio dell’incontro, accresce anche l’afflusso di tifosi del Barcellona e del Napoli in direzione dello stadio.

Nella giornata di ieri il club blaugrana aveva fatto sapere di aver attivato il Protocollo di Sicurezza, vista la massima allerta per questa super sfida di Champions League. Purtroppo a pochi minuti dalla gara, si registrano scontri all’esterno dell’Estadio Olimpico tra la Polizia e i supporters partenopei.

Scontri all’esterno dell’Estadio Olimpico: manganellate della Polizia verso i tifosi azzurri

Sin dal sorteggio dello scorso dicembre, a Barcellona era scattata l’allerta per l’enorme afflusso di tifosi del Napoli che sarebbero giunti in Spagna per seguire la squadra. Alla vigilia della gara tra Barcellona e Napoli, il club spagnolo aveva informato i propri tifosi e quelli azzurri di aver attivato il Protocollo di Sicurezza. Questa ordinanza è stata voluta fortemente dal Barcellona, visto che per questa gara è stata definita la massima allerta a causa di possibili scontri. Purtroppo questi scontri si stanno verificando in questi ultimi minuti all’esterno dell’impianto. Fuori al settore ospiti, è stato segnalato l’uso di manganelli della Polizia spagnola verso i tifosi del Napoli. Da quanto raccolto dalla nostra Redazione, ciò sarebbe dovuto al fatto che i tifosi azzurri starebbero spingendo il cordone composto dalle Forze dell’Ordine, istituito per l’accesso all’Estadio Olimpico.

Visto lo stato di massima allerta attuato dal club blaugrana, è stato immediato l’intervento della Polizia spagnola appena si son iniziate ad agitare le acque tra i supporters azzurri. Un gesto forse particolarmente eccessivo da parte delle Forze dell’Ordine spagnole, visto che i tifosi del Napoli non hanno effettuato alcun tipo di azione particolarmente pericolosa. Purtroppo però il Protocollo di Sicurezza attivato nella giornata di ieri dal Barcellona ha spinto le autorità a intervenire immediatamente. L’auspicio è che nessun tifoso del Napoli sia rimasto colpito gravemente da questo attacco con i manganelli eseguito dalla Polizia spagnola. Il clima dunque è particolarmente rovente a pochi minuti dall’incontro all’esterno dello stadio.

La situazione sembra poi essere rientrata nella normalità: i tifosi sono riusciti man mano ad accedere all’interno dell’impianto blaugrana senza ulteriori problemi.