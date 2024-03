Rrahmani spiega: “Cosa è successo nei primi 20 minuti”

Al termine di Barcellona-Napoli, c’è grande amarezza tra gli azzurri per l’eliminazione dalla Champions League, e di conseguenza dal Mondiale per Club. Ai microfoni di Mediaset si è espresso sull’incontro il difensore azzurro Rrahmani.

Il Napoli esce con tanta amarezza dalla sfida contro il Barcellona, che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dalla Champions League dopo il 3-1 di questa sera. La squadra guidata da Calzona ha pagato un pessimo avvio di partita, in cui il Barcellona è riuscito a trovare due gol con estrema facilità.

Lo stesso tecnico azzurro ha analizzato questo approccio sbagliato, che poi ha pesato nell’economia del match. Anche Amir Rrahmani ha voluto dire la sua sull’avvio che è costato caro al Napoli.

Rrahmani si esprime sull’avvio shock del Napoli contro il Barcellona

Si è conclusa questa sera l’avventura in Champions League del Napoli, con gli azzurri che son stati superati per 3-1 dal Barcellona. Un risultato che sancisce definitivamente la pessima stagione degli azzurri, che a marzo sono fuori da Champions e Coppa Italia, e lo scudetto è già stato scucito aritmeticamente. Per la squadra di Calzona ora resta soltanto l’obiettivo Champions League, che però è molto distante e difficile da raggiungere. Intanto il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha analizzato la sconfitta contro il Barcellona ai microfoni di Mediaset, ponendo il focus sull’avvio shock: “Usciamo a testa alta perché abbiamo giocato a viso aperto contro il Barça. Potevamo fare meglio sul 2-1, cercando di trovare il gol del pareggio. Se non reagisci subito contro queste squadre ne risenti alla fine. Cosa è successo nei primi 20 minuti? Abbiamo sbagliato qualcosa nel pressing alto e nelle uscite. Loro sono stati bravi in contropiede, il secondo gol è arrivato su una palla persa. Non abbiamo fatto bene sulla pressione alta. Nel secondo tempo abbiamo creato, ma non è bastato. Contro queste squadre paghi quando non concretizzi”.

Dunque arriva l’analisi anche da parte del difensore kosovaro dopo quella di Francesco Calzona, con entrambi che hanno evidenziato i numerosi errori nei primi 20′ minuti. Difatti il Napoli è entrato in campo con l’approccio errato, o comunque troppo spavaldo viste le qualità del Barcellona, e che alla fine è risultato decisivo. Gli spagnoli hanno beneficiato dell’avvio negativo degli avversari, confezionando un uno-due micidiale che ha messo il Napoli alle corde. La reazione degli azzurri non è poi bastata per riacciuffare il Barcellona, che è riuscito a prevalere sul Napoli e ad eliminarli definitivamente dalla competizione.