Rigore negato al Napoli? Scoppia la polemica a Barcellona

Dopo un avvio shock, il Napoli si è rimesso in corsa per provare a riacciuffare il Barcellona. Episodio dubbio nell’area di rigore blaugrana, con Osimhen finito a terra dopo un contatto con Curbasì.

La serata del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. Gli azzurri sono finiti subito sotto di due reti, con il Barcellona che ha approfittato del momento negativo degli avversari. La squadra guidata da Calzona ha poi riaperto la sfida con il gol del momentaneo 2-1 siglato da Rrahmani.

Il termine della prima frazione ha dato una scossa agli azzurri, che sono rientrati in campo con maggior convinzione e decisione. Nei primi istanti della ripresa di gioco, c’è stato un contatto dubbio tra Curbasì e Osimhen nell’area blaugrana.

Rigore negato al Napoli contro il Barcellona: scoppia la polemica

La prima frazione è stata a due facce per il Napoli, con i primi 25′ minuti in cui gli azzurri sono stati in piena balia degli avversari. Ciò è costato due reti subite al Napoli, siglate da Fermin Lopez e Joao Cancelo. La seconda parte del primo tempo ha visto un Napoli più coraggioso e pimpante, che ha riaperto la gara col gol di Rrahmani. Il secondo tempo è ripreso sugli stessi ritmi del termine del primo, con il Napoli all’assalto della difesa blaugrana. Al 50′ minuto di gioco c’è stato un contatto dubbio nell’area di rigore del Barcellona. Victor Osimhen ha subito un contatto da parte di Cubarsì, che nel suo intervento ha pestato il piede del nigeriano e toccato il pallone in calcio d’angolo. Il rigore non concesso dall’arbitro Makkelie ha scatenato le copiose proteste di Osimhen e dell’intero staff azzurro.

L’episodio dubbio avrebbe meritato magari anche di una revisione da parte del VAR, ma purtroppo non c’è stato alcun intervento per valutare il possibile rigore in favore del Napoli. Oltre ai calciatori del Napoli in campo e non, sono arrivate le proteste di mister Calzona, che ha allargato le braccia per richiedere il rigore per la sua squadra. Makkelie però non ha fatto alcuna piega, ed è rimasto sulla sua valutazione, ossia quella di non punire l’intervento del giovane difensore del Barcellona ai danni di Osimhen. Nel post partita sicuramente arriveranno le dichiarazioni da parte dei tesserati del Napoli su questo possibile rigore non concesso durante il match. La decisione dell’arbitro ha scatenato le reazioni accese da parte dell’intero staff e dalla tifoseria azzurra.