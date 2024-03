Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: Calzona ritrova dall’inizio un azzurro

Manca poco più di un’ora al calcio d’inizio di Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I due allenatore hanno effettuato le loro scelte ufficiali per la sfida che sancirà chi accederà ai quarti.

L’attesa è quasi terminata, con Barcellona e Napoli pronte a scendere in campo per questa super sfida di Champions League. Entrambe le squadre sono in un momento altalenante, come è stata l’intera stagione, ma si proverà a dare una sterzata finale all’annata partendo da questa sera.

Difatti le due squadre puntano l’accesso ai quarti di finale della Champions League, in cui poi si potrebbe puntare il tutto per tutto per rianimare una stagione complicata. Xavi e Calzona hanno effettuato le loro scelte di formazioni, e quindi andiamo a scoprire le ufficiali di Barcellona-Napoli.

Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali:

Alle 21:00 all’Estadio Olimpico di Barcellona, prenderà il via la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli. Le due squadre arrivano con una situazione stagionale piuttosto simile, e quindi complicata. Ma questa sera il passato va lasciato alle spalle, visto che questa gara potrebbe risollevare le sorti di una delle due squadre, e magari dare il via ad un finale di stagione entusiasmante. Mentre le due squadre si apprestano a fare il loro ingresso nell’impianto per il pre partita ed il riscaldamento, sono state ufficializzate le formazioni ufficiali. Mister Francesco Calzona conferma i titolarissimi, tra cui c’è anche l’importante rientro in difesa di Amir Rrahmani. A centrocampo c’è Traoré, alla sua seconda presenza in Champions League dopo la gara d’andata. Attacco guidato dal solito tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Di seguito l’undici titolare del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Per quanto riguarda la squadra di casa, Xavi ha dovuto fronteggiare diverse assenze anche piuttosto importanti, come quelle di Frenkie De Jong e Pedri, oltre ai lungodegenti Gavi e Baldé. Di conseguenza, il tecnico del Barcellona è stato costretto ad adattare anche qualche giocatore fuori ruolo per sopperire a queste indisponibilità. In difesa spazio per il diciassettenne Cubarsì, all’esordio assoluto in Champions League. Nel centrocampo blaugrana ci sarà il difensore Christensen, adattato come già successo nelle ultime uscite della squadra di Xavi. Raphinha recuperato compone il tridente con Lewandowski e la stellina Lamine Yamal. Solo panchina per Joao Felix.

Di seguito l’undici titolare del Barcellona:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi