Ultim’ora Barcellona-Napoli, i convocati di Calzona: la decisione sugli infortuntati

Il Napoli è diretto alla volta di Barcellona, dove domani sera sfiderà i blaugrana nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico azzurro, Francesco Calzona, ha diramato i convocati, svelando la sua decisione sugli infortunati.

Domani sera si disputerà all’Estadio Olimpico di Barcellona la sfida tra i blaugrana ed il Napoli, in cui c’è in palio l’accesso ai quarti di finale della Champions League. I due allenatore sono alle prese con diversi giocatori infortunati, con alcuni che saranno out, mentre altri sono in bilico.

Gli azzurri sono diretti verso Barcellona, dove all’arrivo parlerà Calzona nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico del Napoli ha fatto le sue scelte per la gara di domani sera, ed ha diramato la lista dei convocati per la gara di ritorno contro il Barcellona.

Barcellona-Napoli, i convocati di Calzona: la scelta sugli infortunati

Il Napoli è diretto alla volta di Barcellona, dove atterrerà nel tardo pomeriggio. Gli azzurri sono chiamati ad una prestazione magica, dove si proverà a superare il Barcellona e conquistare l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Calzona era alle prese con le condizioni dubbie di alcuni azzurri, visto degli acciacchi che hanno tenuto fuori alcuni di loro. Difatti sono stati fermi ai box in questi giorni Jens Cajuste e Cyril Ngonge. In casa Napoli c’era qualche dubbio leggero sulle loro condizioni, visto che sono rientrati in gruppo proprio negli ultimi allenamenti della squadra. Mister Calzona ha diramato la sua lista dei convocati per la gara contro il Barcellona. Il tecnico del Napoli ha deciso di convocare tutti e due gli azzurri citati poc’anzi, e quindi domani a Barcellona ci sarà l’intero organico a disposizione, eccetto gli esclusi Dendoncker e Zielinski.

Di seguito la lista dei convocati:

“Meret, Gollini, Contini, Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Rrahmani, Ostigard, Juan Jeus, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Cajuste, Traoré, Lobotka; Lindstrom, Politano, Kvaratskhelia, Ngonge, Simeone, Raspadori, Osimhen”.

Dunque mister Calzona ha pienamente recupero dai rispettivi infortuni Cajuste e Ngonge, che daranno il loro apporto alla squadra nella gara col Barcellona. Pronto a rientrare tra i titolari anche Amir Rrahmani, che già era stato convocato col Torino, senza però esser schierato in campo. Tra i tre, l’unico che potrebbe partire dall’inizio è proprio il difensore kosovaro, che è fondamentale per la difesa azzurra. Per quanto riguarda Cajuste e Ngonge, potrebbero essere delle buone carte a gara in corso, ma molto dipenderà anche dall’andamento del match e dal risultato. Quel che è certo è che la squadra proverà a dare il massimo, e a gettare il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.