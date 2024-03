Osimhen o Kvaratskhelia? Xavi: “Un altro calciatore del Napoli è da Barcellona”

Nella conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Napoli, Xavi ha toccato diversi temi interessanti. Tra questi c’è anche una dichiarazione di stima verso un giocatore del Napoli.

Siamo giunti alla vigilia della gara tra Barcellona e Napoli, che sancirà quale delle due squadre accederà ai quarti di finale della Champions League. Gli azzurri sono pronti per questa super sfida, a cui dovrebbero prendere parte anche Rrahmani e Ngonge, a meno di colpi di scena.

In attesa delle dichiarazioni di Francesco Calzona, ha tenuto la sua conferenza l’allenatore del Barcellona, Xavi. Il tecnico blaugrana ha speso delle parole al miele verso un giocatore del Napoli.

Dichiarazione inaspettata di Xavi verso un giocatore del Napoli

Domani sera, Barcellona e Napoli si giocheranno un pezzo importante della loro stagione, che fin qui è stata abbastanza deludente. Entrambe le squadre vivono momenti complessi, con costanti alti e bassi nei rendimenti. Xavi ha presentato la gara contro il Napoli in conferenza stampa, affermando che la sua squadra è pronta per questa sfida importantissima. Il tecnico del Barcellona si è espresso con belle parole di stima anche verso un calciatore del Napoli: “Lobotka è un giocatore che mi piace, come costruzione del gioco non perde palla. Mi piacerebbe vederlo al Barcellona. Ha il livello per giocare in una squadra come la nostra. Potrebbe fare la differenza, come fa la differenza nel Napoli”. Una dichiarazione inaspettata da parte di Xavi, che ha voluto elogiare il centrocampista slovacco del Napoli tra lo stupore generale. Nell’organico del Napoli figurano diversi top player, come Osimhen e Kvaratskhelia, ma a sorpresa Xavi si è espresso positivamente su Lobotka.

D’altronde in carriera Xavi è stato tra i centrocampisti più forti della storia del Barcellona e del calcio in generale. Queste parole di stima verso Lobotka non possono fare solamente che piacere al centrocampista del Napoli, visto che arrivano da uno dei migliori in quel ruolo. Addirittura Xavi ha effettuato una sorta di invito al trasferimento al Barcellona all’azzurro, affermando di vederlo bene nell’ideologia di gioco dei blaugrana. Parole di stima sicuramente, ma che con il mercato hanno poco a che vedere, visto che al termine della stagione Xavi saluterà il Barcellona come già annunciato qualche mese fa. Restano comunque importanti e belle, ma soprattutto spiazzanti, le dichiarazioni mosse dall’attuale allenatore del Barca verso Lobotka.

L’exploit avuto nella passata stagione sotto la gestione Spalletti ha portato il centrocampista slovacco nell’elite del calcio mondiale, con svariati club che oramai hanno messo gli occhi su di lui. Ovviamente il Napoli proverà a tenerselo stretto anche in futuro, e a questo punto si augura che Lobotka possa effettuare una prestazione eccellente proprio sotto gli occhi di Xavi.