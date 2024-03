Nuovo allenatore e ds per il Napoli: “De Laurentiis sceglie dalla Serie A”

Il Napoli è concentrato verso questo finale di stagione, dove si proverà a raggiungere un traguardo importante per dare un senso ad una stagione negativa. Al termine della stagione ci saranno poi dei cambiamenti importanti, con De Laurentiis pronto a pescare dalla Serie A.

La stagione del Napoli è stata negativa, visto che gli azzurri non hanno mantenuto il livello dimostrato nella passata stagione, e che ha portato la squadra a vincere lo scudetto. Il pessimo rendimento del Napoli ha addirittura già aritmeticamente portato alla perdita del titolo di Campioni d’Italia con dieci giornate d’anticipo.

Una stagione che fin da subito è iniziata male, continuata anche peggio, ma a cui Calzona sta provando a mettere una pezza. Intanto si parla già di un nuovo allenatore e Direttore Sportivo per la prossima stagione, con De Laurentiis che avrebbe già fatto le sue scelte.

Napoli, De Laurentiis pesca dalla Serie A il nuovo allenatore e Direttore Sportivo

Con molta probabilità, al termine della stagione, in casa Napoli ci sarà una sorta di rivoluzione. A meno di clamorosi colpi di scena, Calzona saluterà il Napoli e sarà sostituito da un nuovo allenatore. Oltre alla figura dell’allenatore, probabilmente sarà cambiato anche il Direttore Sportivo, con la posizione di Mauro Meluso in forte dubbio. Stando a quanto riportato da Raffaele Auriemma a Radio Crc, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già scelto i successori di Calzona e Meluso dalla Serie A: “In questo momento sono in pole position per quanto riguarda allenatore e direttore sportivo del Napoli della prossima stagione Vincenzo Italiano e Pietro Accardi”. Dunque il patron azzurro sarebbe pronto a pescare dalla Serie A il prossimo allenatore e Direttore Sportivo per il Napoli.

Ovviamente ogni discorso ad oggi ha poco senso, soprattutto alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. Queste continue voci che si susseguono frequentemente negli ultimi giorni però portano a qualche riflessione, visto che probabilmente queste due figure saranno cambiate. Calzona ce la sta mettendo tutto per essere riconfermato, ma il suo addio è più che certo. Stesso discorso per Meluso, che non ha pienamente convinto il presidente del Napoli in questa stagione. De Laurentiis avrebbe quindi deciso di puntare forte su due nomi provenienti da club toscani, ovvero Fiorentina ed Empoli, da cui sarebbe pronto a scippare Vincenzo Italiano e Pietro Accardi. Questi due nomi girano già dalla passata stagione in orbita Napoli, con Aurelio De Laurentiis che li ha sempre designati come suoi preferiti per il club. Ovviamente da qui a giugno tutto può cambiare, con i preferiti del patron azzurro che potrebbero cambiare. Ad oggi quel che è certo, è che De Laurentiis è pronto a puntare tutto su Italiano e Accardi per il futuro del Napoli.