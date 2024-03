Napoli a Barcellona con un ospite speciale: tifosi in delirio – VIDEO

Il Napoli è atterrato pochi istanti fa a Barcellona, con la squadra pronta al walk around all’Estadio Olimpico. Insieme alla squadra è volato anche un ospite speciale, che a questo punto presumibilmente sarà presente anche domani sugli spalti.

È iniziata ufficialmente la missione Champions del Napoli a Barcellona. La squadra guidata da Francesco Calzona pochi istanti fa è atterrata nella città catalana, dove domani sera si proverà a scrivere una nuova pagina della storia del Napoli.

Gli azzurri sono chiamati all’impresa in terra spagnola, ma contro questo Barcellona sognare è lecito. A seguire e dar manforte alla squadra c’è anche un ospite speciale, che è volato a Barcellona insieme agli azzurri.

Napoli, un ospite speciale a Barcellona per la sfida di Champions League

Tra pochi minuti si terrà la consueta conferenza stampa della vigilia, in cui i tesserati del Napoli presenteranno la super sfida di domani contro il Barcellona. Oltre all’ovvia presenza di mister Francesco Calzona, ci sarà Matteo Politano a rappresentare la squadra in conferenza stampa. C’è però una bella sorpresa dell’ultim’ora per il Napoli a poco più di 24 ore dalla sfida contro il Barcellona. Difatti sul suolo catalano è sbarcato anche il noto rapper napoletano Geolier, che è pronto a seguire la squadra in questa missione in Champions League. Il rapper di dichiarata fede napoletana, con cui tra l’altro ha avviato una collaborazione in occasione della sua presenza al Festival di Sanremo, è dunque presente a Barcellona per assistere alla gara degli azzurri in programma domani sera.

A supporto del Napoli ci sarà come sempre un’ondata di tifosi azzurri, pronti a sostenere la squadra in questa partita delicata in cui c’è una posta alta in palio. Oltre alla splendida cornice di supporters partenopei, a sostenere la squadra è pronto anche Geolier. Il noto rapper si è preso dunque questi giorni di relax dalla sua amata musica per essere vicino al suo Napoli, e a sostenerlo in questa avventura europea. L’auspicio ovviamente è che il Napoli possa confezionare una prestazione eccellente sotto ogni punto di vista, e che porti alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Inoltre come ben sappiamo, oltre all’avanzamento in Champions League, il Napoli si gioca molto anche in chiave Mondiale per club 2025. Per questo motivo, gli azzurri sono ulteriormente responsabilizzati per domani sera, visto che in palio c’è anche un piccolo pezzo della prossima stagione. I tifosi azzurri sperano di passare una notte indimenticabile a Barcellona, e lo stesso vale anche per Geolier che ha deciso di seguire la squadra.