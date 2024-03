Inter-Napoli, due infortuni pesanti: annuncio ufficiale, ecco le condizioni

Il Napoli è concentrato verso la sfida contro il Barcellona, che si disputerà domani sera. Dopo la sfida con i blaugrana, ci sarà il big match contro l’Inter a San Siro. A pochi giorni dalla gara, arrivano due infortuni pesanti per il tecnico.

Napoli ed Inter sono concentrate verso le rispettive gare di Champions League, che sanciranno l’accesso o meno ai quarti di finale delle due italiane. Entrambe sfideranno due squadre spagnole, ossia Barcellona e Atletico Madrid.

Dopo queste sfide in campo europeo, Napoli ed Inter si affronteranno in campionato, con la gara in programma domenica alle 20:45 a San Siro. In vista del big match della 29ª giornata di Serie A, il tecnico è costretto a fronteggiare due infortunati piuttosto pesanti.

Inter-Napoli, due infortuni per il tecnico: le loro condizioni fisiche

Domani e mercoledì assisteremo a due sfide stupende del Napoli e dell’Inter in Champions League, che affronteranno Barcellona e Atletico Madrid in terra spagnola. Entrambe le italiane sperano di continuare il loro percorso in Champions League, anche perché ci sono diversi discorsi in ballo (motivi economici, Mondiale per Club per il Napoli, ndr.). Successivamente agli impegni europei, ci sarà lo scontro diretto tra le due squadre a San Siro. Ci sono problemi però per Simone Inzaghi, visto che sono arrivati gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Arnautovic e Carlos Augusto. L’austriaco a rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale, mentre il brasiliano un’elongazione muscolare al soleo, come riportato dal comunicato dell’Inter. Due grossi problemi per Inzaghi in vista della Champions League, ma anche verso la sfida contro il Napoli.

Difatti per Arnautovic ci dovrebbe essere uno stop di circa venti giorni, e quindi salterà sicuramente la gara contro il Napoli di domenica. Per quanto riguarda Carlos Augusto, le condizioni sono migliori rispetto all’austriaco, e potrebbe anche rientrare per la gara contro gli azzurri. Ovviamente le condizioni saranno valutate attentamente dallo staff medico nerazzurro, ma sicuramente non si correrà alcun rischio per peggiorare la condizione fisica del brasiliano. Questi due stop sono pesanti per Inzaghi, visto che il tecnico dell’Inter utilizza entrambi i giocatori a gara in corso. Quindi le loro assenze potrebbero pesare nelle scelte a gare in corsa contro il Napoli dell’allenatore nerazzurro.

Il Napoli non deve farsi deconcentrare da queste assenze, visto che i nerazzurri possono contare su altri giocatori dall’altissimo livello tecnico e qualitativo. Quindi gli azzurri dovranno mantenere comunque alto il livello dell’attenzione, anche perché l’Inter vanta un rullino di marcia impressionante nonostante assenze o il turnover.