Barcellona-Napoli, “partita ad alto rischio”: attivato il Protocollo di Sicurezza

Barcellona-Napoli, allerta massima: attivato il Protocollo di Sicurezza

La gara tra Barcellona e Napoli si disputerà sicuramente in un clima più che rovente, visto lo spessore dell’incontro e la posta in palio che c’è. Inoltre si sfideranno due tifoserie piuttosto focose e passionali, e potrebbe esserci il rischio di qualche tafferuglio in città tra qualche tifoso più acceso. Proprio in vista di possibili scontri e dell’ammasso di persone in città, è stato preso un serio provvedimento. Difatti la gara è ad alto rischio proprio per una serie di possibili eventi. Per questo motivo il Barcellona come istituito nel Consiglio d’Amministrazione ha attivato il Protocollo di Sicurezza. Una scelta forte, ma voluta dal club blaugrana per garantire la massima sicurezza in città ed ai propri tifosi in vista della gara contro il Napoli. Difatti sono attesi nella città catalana diversi gruppi di tifosi del Napoli, tra cui anche qualcuno senza il biglietto per accedere all’Estadio Olimpico.

Il Barcellona ha quindi attivato il Protocollo di Sicurezza, che è stato istituito in occasione dei match ad alto rischio. Il club blaugrana ha anche invitato i tifosi del Napoli non in possesso del biglietto a non recarsi all’esterno dell’Estadio Olimpico, visto che non ci sarà l’opportunità di acquistare altri biglietti. Dunque il Barcellona mira a tutelarsi in vista della gara che prenderà il via domani sera alle 21 contro gli azzurri. La soluzione drastica del club spagnolo è dovuta per limitare ed evitare contatti tra i proprio supporters e quelli del Napoli, che potrebbero dar vita a scontri e tafferugli. Ovviamente oltre ad avvisare i tifosi del Napoli tramite questo annuncio, il club blaugrana provvederà ad effettuare delle soluzioni per mantenere l’ordine pubblico. Difatti sarà aumentata la presenza delle Forze dell’Ordine in città e specialmente nei pressi dello stadio, in modo da evitare scontri.