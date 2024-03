Verso Barcellona-Napoli, come stanno gli infortunati? L’annuncio ufficiale

Tra poco più di 48 ore andrà in scena Barcellona – Napoli: il club partenopeo ha reso noto il report di questa mattina.

Manca davvero poco, martedì sera andrà in scena l’appuntamento più importante della stagione partenopa: Barcellona – Napoli, gara valevole per l’ottavo di finale di Champions League, sfida in bilico a seguito dell’uno ad uno ottenuto all’andata, con le reti di Lewandowski e Victor Osimhen.

Il team di Francesco Calzona è in netta ripresa, imbattuto nelle ultime cinque uscite e nonostante il pari contro il Torino, sopraggiunto soprattutto per sfortuna, pare ormai aver raggiunto quella consapevolezza mancata costantemente dall’addio di Luciano Spalletti in poi.

SSC Napoli, il report della società in vista del Barcellona

Il Barcellona nell’ultimo periodo sta affrontando un momento non semplice per ciò che concerne gli infortuni. Nel corso delle ultime due settimane, infatti, i catalani hanno perso due pedine fondamentali del centrocampo, De Jong e Pedri, autore tra l’altro dell’assist per il momentaneo zero a uno di Lewandowski al Maradona.

Due stop gravi, che metteranno in emergenza assoluta la zona nevralgica del centrocampo di Xavi Hernandez, costretto a far di necessità virtù. Momento diametralmente opposto per il Napoli invece, che dopo aver affrontato settimane complicate per utilizzare un eufemismo, sotto la gestione Mazzarri, ha pian piano recuperato la totalità della rosa a propria disposizione.

Ad oggi, infatti, Ngonge e Cajuste a parte, non ci dovrebbero essere azzurri out. Proprio sui due giocatori citati, però, la società partenopea ha aggiornato i propri tifosi attraverso il report della seduta mattutina tenutasi presso il Konami Center di Castel Volturno:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma martedì in Spagna alle ore 21 per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto attivazione e torello in avvio. Di seguito il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Rrahmani, Ngonge e Cajuste hanno svolto una prima parte di lavoro con la squadra e successivamente allenamento personalizzato in campo”.

Insomma, ad oggi c’è ancora incertezza su una eventuale convocazione per il Barcellona, ma il rientro di Ngonge, che ben si era disimpegnato nelle prime uscite in maglia azzurra, non pare impossibile. Discorso simile per Cajuste, out da diverse settimane, mentre dovrebbe essere quasi certa la presenza di Rrahmani, che già venerdì sera era stato regolarmente convocato dallo stesso Calzona.