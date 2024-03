“Una piccola Dubai”: dai social il sogno che infiamma i tifosi, riguarda lo stadio del Napoli

In casa Napoli si continua a parlare del nuovo stadio che Aurelio De Laurentiis vorrebbe costruire nella zona di Bagnoli: dai social arriva il sogno che infiamma i tifosi.

Il Napoli è pienamente concentrato sulla prossima sfida della stagione. Gli azzurri, infatti, sono attesi dal big match contro il Barcellona che vale il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Calzona sono super motivati in vista della sfida in terra catalana.

Ad aggiungere peso alla sfida ci ha pensato il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, De Laurentiis avrebbe promesso un premio da 10 milioni di euro alla squadra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale per Club. Al momento, per l’Italia, l’unica certa della qualificazione è l’Inter. Il Napoli è ancora in corsa, ma la Juventus appare in vantaggio. Qualora gli azzurri dovessero passare il turno contro il Barcellona, però, l’obiettivo prefissato da Aurelio De Laurentiis sarebbe molto più vicino.

Oltre alla prossima sfida di Champions League, però, in casa Napoli tiene banco anche la questione stadio. Il noto opinionista Maurizio Pistocchi, a tal proposito, infiamma i tifosi azzurri sui social e alimenta il sogno.

Nuovo stadio Napoli, Pistocchi infiamma i tifosi

Negli ultimi giorni la questione stadio è entrata nel vivo con il botta e risposta a distanza tra Aurelio De Laurentiis e il Sindaco Gaetano Manfredi. Il patron azzurro ha annunciato che entro il 2027 verrà costruito un nuovo impianto a Bagnoli, ma il primo cittadino partenopeo ha ribadito la volontà rimodernare il Maradona.

A tal proposito, attraverso un post sul proprio profili “X“, ha parlato Maurizio Pistocchi. Il noto opinionista si è espresso apertamente a favore della costruzione da zero di un nuovo impianto a Bagnoli e ha spiegato nello specifico i motivi.

Secondo Pistocchi, infatti, la riqualifica della zona di Bagnoli e la presenza del nuovo stadio del Napoli, permetterebbero all’intera città di Napoli di creare una nuova economia turistica senza precedenti per la città e per l’Italia intera.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il golfo di Napoli anche nel 2023 è stato il più frequentato dai maxi yacht dei billionaire e delle star dello sport, della musica e dello spettacolo: Napoli, Capri, Pompei, Ischia e la Costiera sono un’attrattiva irresistibile per chi, all’estero, ammira il nostro modo di vivere. Però… c’è un però: Napoli non ha un porto turistico e chi la visita in barca è costretto a stare alla boa, in rada. Per questo l’area di Bagnoli potrebbe essere un nodo cruciale per lo sviluppo di tutta la città. Porto turistico per privati e maxi yacht, hotel e ristoranti a 5 stellle, edilizia, luxury. Una piccola Dubai, insomma, ma con secoli di storia. E, perchè no, uno stadio innovativo, nel concept e nella tecnologia. Dall’area di Bagnoli può partire lo sviluppo di un’economia turistica e imprenditoriale che contenuti unici in Italia e non capirlo sarebbe miope”.