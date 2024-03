Stadio Napoli a Bagnoli, attacco a Manfredi: “È disinformato, inutile fare ironia”

Nascono nuove polemiche circa le voci di nuovo stadio del Napoli a Bagnoli. Aspra la risposta nei confronti del Sindaco Gateano Manfredi.

Nelle ultime settimane si è sentito parecchio parlare, alle pendici del Vesuvio, di possibilità di nuovo stadio. In particolare, la settimana si è aperta con voci inerenti al possibile restyling del Maradona, causa volontà del Comune di essere eletto sede per Euro2032 e in seguito a un possibile accordo fra De Laurentiis e Manfredi. Il patron azzurro ha però smentito tutto ritenendo impossibile il restyling dell’impianto di Fuorigrotta, annunciando di essere pronto a dare vita a una nuova struttura in quel di Bagnoli, accompagnata anche da alberghi e centro sportivo. A frenare l’entusiasmo, l’intervento dello stesso Sindaco Manfredi, che ha etichettato come impossibile la bonifica dei territori individuati a Bagnoli in tempi adatti. A controbattere al primo cittadino di Napoli, però, ecco il noto giornalista attraverso un duro attacco.

Alvino contro i tifosi e Manfredi, le parole sul nuovo stadio del Napoli

“Solo chi è disinformato può fare ironia, spesso becera e volgare, sulle parole di De Laurentiis e sulla voglia di voler costruire un nuovo stadio a Bagnoli“. Queste le parole iniziali rilasciate da Carlo Alvino in un lungo post sul social network X, dov’è appunto stata analizzata la questione nuovo stadio. “Mi duole constatare che fra i disinformati vi è però anche il Sindaco Manfredi“, ha poi aggiunto a sorpresa il giornalista, prima di elencare tutte le mosse fin qui effettuate da De Laurentiis verso la costruzione del nuovo stadio.

Solo chi è disinformato può continuare a fare ironia, talvolta finanche becera e volgare, sulla proposta di Adl di voler costruire lo stadio a Bagnoli e tra i disinformati, quello che dispiace, è che purtroppo c’è finanche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. A stretto giro, a… pic.twitter.com/etscN1Ctj2 — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 10, 2024

“Ad intervenire sul caso ci penserà il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, il PNRR e con delega al Sud, Raffaele Fitto, che a metà della scorsa settimana ha incontrato De Laurentiis. Lo stesso Fitto che ha già dichiarato di esser pronto a dare manforte alla proposta di ADL“, ha infatti continuato Alvino. “C’è anche Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia e soggetto attuatore della bonifica dell’area, dalla parte di De Laurentiis. Toccherà poi a Fitto “sensibilizzare” il sindaco Manfredi sulla questione della conclusione della bonifica, che risulta indispensabile ai fin della costruzione del nuovo stadio“, quanto aggiunto in seguito. “In un momento così delicato bisognerebbe schierarsi a favore di chi vuole intervenire per la nostra città, senza fare ironia“, la conclusione polemica di Alvino nei confronti dei tifosi.

Napoli a Bagnoli, conviene abbandonare la vecchia via?

Nascosta alle spalle dell’ironia e della malafede evidenziata da Alvino e da tanti altri colleghi sul web, un briciolo di paura di lasciare il Maradona vive all’interno di ogni tifoso napoletano. Gli Europei infatti si avvicinano, e con il Comune nonché la Nazione fortemente interessata ad avere Napoli come sede ospitante, le news circa il nuovo stadio assumono più credibilità di quanta invece affrontata gli scorsi anni. A nostro parere, più che scettici, i supporter partenopei sono quindi spaventati dalla reale possibilità di dover dire addio ad un pezzo di storia come il Diego Armando Maradona, che ha assistito ai tre Scudetti fin qui vinti dagli azzurri nonché alle gesta del fenomeno argentino che ne dà il nome.

Anche per l’intera redazione di SpazioNapoli questo rappresenta un doloroso colpo al cuore, portato dal fattore romantico che ancora aleggia su un calcio fatto di puro business e scelte aziendali. Purtroppo, però, va accettata la realtà dei fatti, che vede impossibile scindere il Maradona dalla tanto discussa pista d’atletica se non tramite lavori altamente costosi e duraturi. Per intenderci, intervenire sull’impianto di Fuorigrotta tramite restyling simil Monumetal di Buenos Aires, prolungando l’anello inferiore fino a bordo campo, porterebbe al necessario abbassamento del terreno di gioco e conseguentemente anche della pavimentazione delle strutture sottostanti, da poco ristrutturate causa Universiadi o partecipazioni in Champions League ad opera del Napoli.

Interventi, questi, che come detto porterebbero a un fitto investimento di denaro nonché al prolungarsi di lavori di ristrutturazione. A malincuore, l’ipotesi nuovo stadio resta quindi la più fattibile, soprattutto se tale struttura promette di sorgere in una delle zona più belle di Napoli come Bagnoli. Non ci resta quindi che attendere e sperare che sia davvero questa la volta buona.