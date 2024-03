“Me lo ha detto ADL”: rivelazione del giornalista su stadio e centro sportivo, le novità

De Laurentiis è sempre più concentrato sul nuovo stadio e sul nuovo centro sportivo: arriva le rivelazioni del giornalista.

Il tema caldo in casa Napoli resta quello al nuovo stadio e al nuovo centro sportivo. Ad inizio settimana, infatti, Aurelio De Laurentiis ha annunciato come le nuove strutture del Napoli sorgeranno nella zona di Bagnoli e che i lavori inizieranno relativamente a breve.

Subito dopo le parole del presidente azzurro è arrivata la risposta del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il primo cittadino partenopeo ha frenato gli entusiasmi dei tifosi azzurri e di De Laurentiis spiegando come la priorità resta il restyling del Maradona.

A pochi giorni da questo botta e risposta a distanza, emergono diverse novità. A rivelarle e Umberto Chiariello, noto giornalista, che ha incontrato personalmente il patron azzurro per comprendere meglio il futuro del Napoli.

Le novità sul nuovo stadio e sul nuovo centro sportivo

Umberto Chiariello, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, ha confermato di aver incontrato Aurelio De Laurentiis in un noto ristorante di Mergellina.

Dopo essere stato “pizzicato” in compagni del patron azzurro, Chiariello ha rivelato il contenuto della chiacchierata rivelando alcune novità molto importanti.

Chiariello ha spiegato come nel corso dell’intera chiacchierata con De Laurentiis abbia avuto l’impressione che il patron azzurro, mai come questa volta, sia davvero determinato nel costruire le nuove strutture. De Laurentiis, inoltre, pare abbia puntato molto il focus sul nuovo centro sportivo che sarà composto anche dai campi riservati al settore giovanile.

Il giornalista napoletano, poi, ha rivelato che, secondo riscontri sia da lato De Laurentiis sia da lato responsabili dell’area di Bagnoli, il centro sportivo nascerà proprio in quella zona. La fantomatica prima pietra potrà essere piazzata davvero tra 18 mesi perchè nella zona dedicata al nuovo training center la bonifica è già iniziata.

Per quanto riguarda lo stadio, invece, la questione sembra ancora in divenire. De Laurentiis, anche sotto consiglio dell’architetto Zavanella, non sembra più interessato nel restyling del Maradona. Questo perchè per tre anni il Napoli dovrebbe giocare in un altro stadio, oppure sarebbe costretto ad una capienza ridotta a 10.000 posti.

Un altra indizio che spinge verso la costruzione del nuovo stadio a Bagnoli sono i colloqui avuti da De Laurentiis con Invitalia e il Ministro Fitto. Qualora per la bonifica dell’area ci volessero 5 anni, De Laurentiis, forte di altri 7 anni rimanenti di convenzione per il Maradona, sarebbe disposto ad aspettare la fine della bonifica.

Chiariello, poi, afferma di non poter sapere se le parole di De Laurentiis siano una strategia per avere in gestione il Maradona, ma comunque pare che il patron sia davvero intenzionato nella costruzione di un nuovo impianto. De Laurentiis avrebbe, infatti, spiegato che qualora non fosse possibile costruire lo stadio a Bagnoli andrebbe a farlo ad Afragola dove ha tutto per poter mettere in atto la sua idea.

Infine, Chiariello ha specificato che per quanto riguarda il nuovo centro sportivo sembrerebbe esserci una convergenza d’intenti tra la SSC Napoli e l’amministrazione, mentre per la questione stadio, questa, pare non esserci.

Di seguito il post di Chiariello: