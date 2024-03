Kvaratskhelia, Barcellona e Real Madrid insistono: svelata la decisione del georgiano

Torna al centro dell’attenzione il rinnovo di Kvaratskhelia sponda Napoli. La rivelazione del quotidiano sul georgiano in vista dell’estate.

Il Napoli di mister Calzona si prepara a scendere in campo contro il Barcellona di Xavi, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Montjuic. Una sfida, questa, super attesa da entrambe le compagini, che hanno patito l’ansia pre-match a proprio modo nelle ultime settimane. I catalani hanno infatti cominciato a perdere numerosi pezzi pregiati per infortuno, con i partenopei fermati invece al pari dal Torino. Il Napoli è però pronto a ripartire dall’impianto spagnolo affidandosi anche e soprattutto a Khvicha Kvaratskhelia, in grande spolvero contro i granata e autore di 4 gol nelle ultime 3 partite. Nel frattempo, ecco quindi spuntare anche nuovi aggiornamenti circa il rinnovo del georgiano e sul suo futuro in azzurro, minacciato dalla presenza di top club.

Napoli, Kvarstekhelia pronto a dire no a Real Madrid e Barcellona

Barcellona-Napoli si avvicina sempre più, e c’è grande attesa soprattutto all’ombra del Vesuvio per scoprire quale sarà la prestazione targata Khvicha Kvaratskhelia. In molti sono però i tifosi azzurri che temono per il proprio beniamino proprio in vista dello scontro di Montjuic, che potrebbe essere utilizzato dalla dirigenza catalana come occasione per stabilire i primi contatti con il georgiano e il suo entourage. Secondo l’odierna edizione de La Repubblica infatti, sulle tracce di Kvara vi sarebbe proprio il Barcellona nonché il Real Madrid, pronti però ad incassare un secco “no” a sorpresa in vista dell’estate.

Stando a quanto filtra da Castel Volturno infatti, l’ex Dinamo Batumi sarebbe sempre più convinto di una propria permanenza in quel di Napoli, rispedendo al mittente anche offerte appartenenti ai big club sopracitati. Del rinnovo con aumento di stipendio si tornerà quindi a parlare a fine stagione per non deconcentrare dal campo Kvaratskhelia, pronto però ad assumere sempre più il comando della sortita partenopea. Aumento salariale alla Osimhen con annessa clausola rescissoria da inserire nel proprio contratto, con il georgiano sempre più propenso a divenire l’uomo di punta della squadra dopo la probabile partenza del nigeriano a luglio.

Kvaratskhelia-Napoli: legge dei 3 anni o qualcosa in più?

Le news sopracitate non fanno altro che scaldare i cuori dei tanti tifosi partenopei volenterosi di vivere ancora a lungo in funzione delle giocate di Khvicha Kvaratskhelia. Comincia però ad incombere sul capo del georgiano la famosa “legge dei 3 anni“, che tanti top offensivi ha colpito in quel di Napoli. Ne sono un esempio i vari Cavani e Higuain, con deroga di un anno per Osimhen, decisi a cambiare aria dopo 3 stagioni e trainati dalla voglia di vincere. La stessa voglia di vincere che non manca di certo a Kvaratskhelia, che potrebbe però andare di pari passo con il desiderio di regalare un’ulteriore gioia al popolo partenopeo.

Il gerogiano è ormai entrato in simbiosi con Napoli e i suoi tifosi, caricandosi sulle spalle più responsabilità del dovuto ed esplodendo di gioia assieme ai suoi supporter ogni volta che la palla entra in fondo al sacco. Il rinnovo con adeguamento salariale potrebbe quindi essere un ulteriore passo in direzione dell’azzurro, sebbene l’ipotesi clausola rescissoria faccia ancora una volta il brutto e il cattivo tempo. Personalmente, crediamo sia un bene assecondare il volere di Kvaratskhelia di rimanere in azzurro e questa sua sintonia con il popolo napoletano, purché non si caschi in errori passati dettati dal concetto di “chi troppo vuole nulla stinge“. Dovesse il Napoli fallire nel divenire un top club a livelli europei, sarebbe giusto lasciar partire il georgiano intascando bei soldoni, senza tarpare le ali a quello che, a tutti gli effetti, rappresenta un patrimonio per il futuro del calcio mondiale.