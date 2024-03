Thiago Motta, commento a sorpresa: “Ha fatto bene a non accettare il Napoli”

Si apre un nuovo capitolo della vicenda Napoli-Thiago Motta, viste le parole dell’ex compagno del tecnico. Quanto detto sugli azzurri.

Continua a vivere in casa Napoli quel brivido d’incertezza portato dal futuro, vista la situazione che ancora oggi aleggis sulla panchina degli azzurri. La compagine allenata da Calzona si è infatti dimostrata ancora troppo ballerina e imprevedibile, dando seguito alle due vittorie maturate contro Sassuolo e Juventus con un misero pareggio ottenuto con il Torino. Situazione, questa, che ha portato alla scomparsa delle voci circa la possibile permanenza dell’ex vice di Sarri e Spalletti nate dopo i due trionfi, facendo sprofondare di nuovo il Napoli nel baratro della ricerca al nuovo tecnico. Parallelamente, ecco quindi arrivare l’ulteriore dichiarazione circa Thiago Motta, allontanato più volte dalla panchina dei campani dal proprio agente e ora anche dall’ex compagno di squadra.

Materazzi elogia Thiago Motta, sulla scelta di non andare al Napoli

Finito al centro del mirino del Napoli dopo la splendida stagione fin qui registrata sulla panchina del Bologna, Thiago Motta è stato nuovamente allontanato dal ruolo di futuro tecnico degli azzurri. Ad intervenire sull’italo-brasiliano è stato quest’oggi il suo ex compagno ai tempi dell’Inter Marco Materazzi, cui parere ha incrociato i taccuini della Gazzetta dello Sport. L’ex centrale, promuovendo l’incontro fra la sua squadra del cuore e il Bologna del suo ex compagno, ha quindi analizzato la scelta di quest’ultimo di non scegliere il Napoli.

“Thiago è stato intelligente ad intraprendere questo percorso di carriera“, ha dichiarato Materazzi. “Ha scelto di farsi le ossa partendo con Genoa, Spezia e Bologna, mantenendo lontani big club“, ha quindi proseguito il fu difensore prima di tirare in ballo il Napoli. “Sono contento che abbia evitato salti nel vuoto come il Napoli post-Scudetto. Futuro? Spero resti a Bologna, così Inzaghi continuerà a vincere a Milano con Thiago che magari ne prenderà il posto a comando dell’Inter“, le ultime parole dell’ex Nazionale italiana.

Futuro Thiago Motta, anche Materazzi lo allontana dal Napoli

Il discorso di Materazzi chiaramente si riferiva al rifiuto da parte di Thiago Motta la scorsa estate, quando De Laurentiis contattò l’italo-brasiliano offrendogli il ruolo di post-Spalletti. Le voci circa il possibile approdo del tecnico in azzurro non si sono però placate nei successivi mesi, salvo poi giungere le dichiarazioni ad opera di Canovi. “Non andrà mai a Napoli. Con De Laurentiis non si può lavorare“, ha ribadito più volte l’agente del tecnico, ora spinto via dalla metropoli partenopea anche da Materazzi. Gli elogi al rifiuto e il futuro da erede di Inzaghi dipinto da “Matrix” potrebbero infatti fungere da pulce nell’orecchio per Thiago Motta.