Scontro tra Napoli e DAZN, l’ultima novità è una batosta per ADL: avete saputo?

Napoli e DAZN, ancora nervi tesi dopo la sfuriata di De Laurentiis nel pre di Napoli-Juve: arriva una batosta per il presidente azzurro

Prima di Napoli-Juventus, nel momento di arrivo al Maradona della squadra partenopea, le telecamere hanno ripreso un De Laurentiis infuriato nei confronti di DAZN. Il patron azzurro al termine della gara, in conferenza stampa ha poi detto: “Abbiamo chiuso con Dazn, da adesso parleremo solo con Sky e Rai”. E così è stato anche per la gara successiva, contro il Torino. Il Napoli non ha concesso interviste a DAZN, e l’intenzione pare esser quella di non farlo più da qui al termine della stagione. Dal canto suo però l’azienda fondata a Londra vuole avere voce in capitolo nella questione, e non sta a guardare.

Quali siano le reali ragioni della decisione di De Laurentiis lo può sapere solo il presidente del Napoli. Varie volte il patron azzurro si è detto estremamente contrario alle riprese negli spogliatoi prima dell’inizio del match. Altra ipotesi è invece la programmazione del calendario, sopratutto per quanto riguarda gli orari. A De Laurentiis non sarebbe scesa giù la programmazione di Napoli-Atalanta, il 30 marzo alle 12:30, solo poche ore prima del ritorno di Calzona dal ritiro della Slovacchia dopo la pausa nazionali.

Batosta per De Laurentiis, si muove DAZN dopo la sfuriata del presidente

DAZN si è mossa dopo il comportamento di De Laurentiis, inviando una lettera di contestazione alla Lega. Rischia la sanzione oltre a De Laurentiis, anche Claudio Lotito. Al Napoli richiesto il pagamento di una multa di 100mila euro. “Il Napoli dovrà pagare 100 mila euro per complessive dodici violazioni accumulate durante la stagione“, spiega l’edizione odierna del Corriere della Sera.

La Lazio invece dovrà pagare un totale di 10 mila euro. Ad aver deciso per il provvedimento l’ultimo Consiglio di Lega. Da ora in poi chiunque non rispetterà l’accordo contrattuale con i broadcaster verrà sanzionato. Sul presidente del Napoli pende però anche un’altra accusa, quella di atto discriminatorio.

De Laurentiis accusato di atto discriminatorio: scontro con DAZN

L’atto discriminatorio in questione è proprio quanto accaduto dopo Napoli-Juventus, quando il presidente del Napoli ha affermato di non voler concedere interviste a DAZN, preferendo altre emittenti televisive (Sky e Rai). Staremo a vedere nelle prossime settimane come si concluderà la questione, si attendono aggiornamenti.