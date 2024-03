Osimhen, niente big match: scelte le alternative, la notizia è ufficiale

Arriva la news ufficiale circa Victor Osimhen in casa Napoli. Niente big match per l’attaccante nigeriano, sorpreso dall’annuncio.

Torna a frenare la propria corsa il Napoli di mister Calzona, ancora imbattuto con il tecnico in panchina ma bloccato nuovamente sul risultato di 1-1. Lo stesso esito già maturato contro Cagliari e Barcellona ha infatti caratterizzato anche l’incontro fra gli azzurri e il Torino di Juric, firmato Khvicha Kvaratskhelia e Toni Sanabria. All’ombra del Vesuvio torna quindi a placarsi l’entusiasmo sebbene manchi sempre meno al match di ritorno in Champions League contro i catalani, nella quale il Napoli si giocherà gran parte del proseguimento della propria stagione. Nel frattempo, ecco arrivare la notizia ufficiale su Victor Osimhen, che salterà a sorpresa il big match.

Nigeria, cancellato il match contro l’Argentina: su Osimhen

L’ultimo sprint ad opera di Victor Osimhen è stato in grado di far emozionare di gran lunga i tifosi del Napoli d’innanzi alle gesta del proprio bomber. Rientrato dalla Coppa d’Africa infatti, l’ex Lille è riuscito a trovare la rete contro Barcellona, Cagliari e Sassuolo, siglando addirittura una tripletta contro i neroverdi. Numeri valsi alla punta una nuova convocazione con la maglia della Nigeria, sebbene i piani della Nazionale verde siano stati ampiamente scombussolati nelle ultime ore.

La Nazionale africana avrebbe infatti dovuto affrontare l’Argentina in un vero e proprio big match il 26 marzo, nel corso della prossima pausa per impegni tra Nazioni. Il tutto avrebbe dovuto quindi svolgersi sul territorio degli Stati Uniti, da sempre propenso ad aprire le proprie porte a tali eventi anche a causa dell’evolversi delle proprie strutture nonché del Mondiale 2026 che si avvicina sempre più. Purtroppo (o per fortuna, a seconda dei punti di vista), l’incontro è stato cancellato per mancanza di tempistiche adatte, costringendo la Federcalcio nigeriana a virare su altre ipotesi. La Nigeria affronterà infatti ora le rappresentative di Ghana e Mali in due distinte amichevoli, che si terranno rispettivamente il 22 e il 26 marzo in Marocco.

Osimhen in Nazionale, l’ultima volta non andò bene

Come detto, Victor Osimhen farà ovviamente parte della lista dei convocati della Nigeria, a poco più di un mese dalla sconfitta in finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio. Ricordi, questi, che non fanno di certo piacere al Napoli, che in seguito a tale match fu costretto a rinunciare al proprio bomber anche in occasione dell’incontro con il Genoa, visti alcuni acciacchi che fecero slittare il rientro di Osimhen. Visto l’attuale momento di forma del nigeriano, la speranza all’ombra del Vesuvio è che ciò non si ripeta anche al termina della prossima pausa per le Nazionali, quando la Serie A entrerà nel vivo del proprio rush finale. Di seguito, i 26 convocati scelti dalla Nigeria:

Stanley Nwabali;

Francis Uzoho;

Ojo Olorunleke;

DIFENSORI:

Calvin Bassey;

Jamilu Collins;

Bruno Onyemaechi;

Semi Ajayi;

Kenneth Omeruo;

Chidozie Awaziem;

Gabriel Osho;

Bright Osayi-Samuel;

Tyronne Ebuehi;

Benjamin Tianimu;

CENTROCAMPISTI:

Alex Iwobi;

Frank Onyeka;

Wilfred Ndidi;

Alhassan Yusuf;

Rapahel Onyedeika;

ALI:

Moses Simon;

Nathan Tella;

Fisayo Dele-Bashiru;

Ademola Lookamn;

ATTACCANTI: