Nuovo stadio a Bagnoli, incontro decisivo dopo il Barcellona: ADL ha già un piano B

Nuove novità si aggiungono alla vicenda stadio in casa Napoli, questione tutt’altro che risolta tra il sindaco Manfredi ed il presidente De Laurentiis.

Sviluppi importanti arrivano direttamente da Palazzo San Giacomo da una parte e dall’avvocato di De Laurentiis Arturo Testa dall’altra che stanno delineando la situazione relativa alla prossima “casa” del Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha apertamente smentito le recenti dichiarazioni di De Laurentiis e relative promesse riguardo ai tempi di bonifica dell’ex area industriale in cui sorgerebbe il nuovo stadio a Bagnoli.

Secondo quanto affermato dal presidente del Napoli, le tempistiche si agirebbero attorno ai 18 mesi ma Manfredi ha smentito affermando che la reale durata della bonifica sarebbe superiore poichè proprio durante il suo incontro a Roma con il ministro Fitto ha delineato il cronoprogramma dell’area, essendo un sito di interesse nazionale.

La priorità del primo cittadino partenopeo, infatti, sarebbe quella di dare priorità al restyling del Maradona in vista dell’Europeo 2032, in programma in Italia ed in Turchia. Da mesi il Comune starebbe attendendo il progetto di ristrutturazione mai pervenuto dal presidente De Laurentiis che, di conseguenza, avrebbe rallentato i tempi.

La volontà, date le importanti spese, sarebbe quella di affidare la gestione dell’impianto sportivo alla società ma in questo momento pare che il patròn azzurro, secondo quanto riferito dal proprio avvocato, abbia già definito la sua scelta a Bagnoli, con Afragola che rimane disponibile sullo sfondo.

De Laurentiis va per la sua strada, presto un incontro con il sindaco

L’avvocato di Aurelio De Laurentiis, Arturo Testa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc. L’idea è quella di proseguire secondo la strada del numero 1 del Calcio Napoli: accantonare l’dea restyling Maradona e costruire uno stadio altrove. La società non ha alcun’intenzione di traslocare altrove durante i tempi eventuali di ristrutturazione dell’attuale impianto sportivo.

Gli studi hanno riportato che non c’è una fattibilità tecnica perchè si costruirebbe uno stadio nello stadio senza dare possibilità al pubblico di poter assistere alle partite. De Laurentiis ha già fissato la data dell’inaugurazione: 15 luglio 2027 e festa in stile Hollywood. Il periodo necessario per la costruzione dell’impianto dovrebbe essere di circa 3 anni, con l’eventuale proroga di 12 mesi.

Manfredi e De Laurentiis chiariranno le proprie posizioni in un incontro programmato per la prossima settimana dopo la delicatissima sfida di Champions League contro il Barcellona. Tutto ancora da decifrare ma tanti colpi di scena sono attesi a stravolgere il tutto.