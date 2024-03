Insigne show in MLS: gol spettacolare dell’ex capitano del Napoli (VIDEO)

Continua ad incantare gli Stati Uniti Lorenzo Insigne, protagonista di un nuovo e splendido gol in maglia Toronto. Le immagini.

In casa Napoli ci si continua a leccare le ferite dopo quanto accaduto al Maradona la scorsa sera. Il pari fra gli azzurri ed il Torino è infatti riuscito a frenare nuovamente l’entusiasmo di una piazza tornata a sognare l’Europa dopo il bis di vittorie contro Sassuolo e Juventus, non susseguite però da un nuovo trionfo. A far quindi scalpore, il senso di impotenza mostrato da dei partenopei in crescita fino alla rete dell’1-0, seguita appunto dal crollo azzurro e dal pari siglato da Sanabria. A spiccare, quindi, il solo Khvicha Kvaratskhelia, autore di un’altra prestazione sublime 24 ore prima della risposta di colui che fu il proprietario della fascia sinistra oggi occupata dal georgiano. Arriva infatti direttamente dalla MLS la splendida ed ulteriore rete targata Lorenzo Insigne.

Insigne show a Toronto, la splendida rete dell’ex Napoli

Ha cominciato fra le faville e i fuochi d’artificio il proprio nuovo percorso in MLS Lorenzo Insigne. Dopo le due tremende stagioni attraversate in maglia Toronto infatti, qualcosa sembrerebbe essere cambiato per l’attaccante italiano, cui ora cose parrebbero girare per il verso giusto. Oltre al suo sconfinato talento, la squadra sembrerebbe ora girare per il meglio, tanto da raccogliere ben 7 punti nelle prime 3 partite di campionato. Punti, questi, che portano ovviamente la firma di Insigne, quest’oggi autore della sua seconda rete stagionale.

Dopo lo splendido pallonetto messo a segno contro il New England infatti, l’ex Napoli è tornato ad incantare il pubblico di Toronto grazie all’odierna rete contro gli Charlotte. Neanche a dirlo, solito destro a giro da fuori per il natio di Frattamaggiore, questa volta aiutato più dalla potenza che dalla precisione. La squadra canadese è quindi oggi prima in Estern Conference con gli stessi punti dell’Inter Miami di Leo Messi, sebbene qualcosa da rivedere in attacco sia ancora rimasta. A fronte degli 0 gol subiti in 3 match, vanno infatti analizzate le sole 2 reti fin qui trovate dai Toronto, entrambe a carico di Lorenzo Insigne.

Toronto pazza di Insigne, quanto servirebbe al Napoli di oggi

In molti hanno dimostrato la propria riluttanza nei confronti di Lorenzo Insigne una volta che quest’ultimo ha lasciato Napoli, causa esplosione di Khvicha Kvaratskhelia e conseguente Scudetto vinto dalla compagine partenopea. La realtà, però, è che entrambe le fazioni hanno finito per lasciarsi a malincuore, e che il talento dell’esterno di Frattamaggiore stia fin troppo stretto a un campionato di bassa caratura come la MLS, non rientrato nella top 5 mondiale come invece previsto da Federico Bernardeschi. In un Napoli traballante come quello odierno, personalmente crediamo che l’innesto di un Insigne farebbe alquanto comodo, allo spogliatoio così come allo stesso Kvaratskhelia.

Il georgiano potrebbe finalmente essere alleggerito del troppo peso portatosi fin qui sulle spalle, e chissà quanti sarebbero i gol che il georgiano avrebbe messo a segno se solo vi fosse stata una chioccia come Insigne alle sue spalle, pronto a subentrare quando la pressione diveniva troppa per il natio di Tbilisi. Oltre al fattore sprono, da non sottovalutare inoltre la consapevolezza di avere un mostro sacro come l’ex capitano del Napoli pronto a subentrare. Uno scenario del genere avrebbe infatti potuto risparmiare anche le tante riluttanze mostrate da Kvaratskhelia d’innanzi a sostituzioni non gradite.