Gioca nel Torino e costa 40 milioni, servirebbe immediatamente al Napoli

Anche contro il Torino, il Napoli ha mostrato delle fragilità sistematiche viste più volte in questa stagione: la soluzione potrebbe essere proprio l’acquisto di un calciatore granata.

Un pareggio amaro quello che il Napoli portato a casa contro il Torino, che ha imposto l’1-1 agli azzurri. In un Maradona tornato a cantare e incitare per tutti i 90′, come ai fasti di un tempo, la squadra di Calzona le prova davvero tutte per vincere la sfida con i granata, ma le speranze di continuare la rincorsa per la Champions League si infrangono sul muro del Toro.

Il Napoli ha disputato sicuramente una buona partita, andando in vantaggio con Kvaratskhelia dopo aver sprecato più volte la rete. Il problema, ormai certificato da questa stagione, è la fase difensiva. Con quello di Sanabria, sono 32 le reti subite in campionato dagli azzurri in 28 giornate di campionato. In una parola: troppi. Soprattutto per chi ha ambizioni di alta classifica. Basti pensare che il Napoli dello scudetto ha chiuso la scorsa Serie A con 28 reti al passivo. Chiaro che a pesare sul dato sia anche la cessione di un giocatore come Kim, che con la sua fisicità ha spesso evitato il peggio. Il fatto di non averlo sostituito adeguatamente (non ce ne voglia Natan), con Juan Jesus ormai promosso come titolare, è la radice dei tanti problemi difensivi mostrati dal Napoli.

Buongiorno del Torino il difensore sul quale investire

Investire su un centrale forte, ma con ancora prospettive di crescita, dovrà essere la base del prossimo calciomercato del Napoli. E per un gioco del destino, proprio nella gara contro il Torino gli azzurri hanno avuto di fronte un calciatore che rappresenterebbe il giusto investimento da effettuare. Si tratta di Alessandro Buongiorno, calciatore classe ’99 e capitano del Torino, con il quale ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. Nella gara del Maradona è stato imperioso, tra l’altro marcando un cliente difficile come Osimhen, che non è riuscito praticamente mai a rendersi pericoloso. I dati lo confermano: 2 contrasti vinti, 11 palloni spazzati e solo 4 falli commessi (con un po’ di complicità di Orsato). Anche in impostazione ha dimostrato di saperci fare: 19 passaggi riusciti su 19 che equivale al 100% di precisione.

Juric lo ha plasmato rendendolo un giocatore davvero importante, moderno. A giugno compirà 25 anni a giugno e ormai pare sia pronto per fare il grande salto in una big per confrontarsi ad altissimo livello. Il prezzo del cartellino è schizzato alle stelle in questa stagione, Cairo non se ne priverà per meno di 40 milioni di euro. A gennaio ci aveva provato seriamente il Milan, ma poi l’affare è sfumato. Facile prevedere che i rossoneri possano riprovare l’assalto in estate.

Eppure ci sentiamo di provare a dare un consiglio al Napoli: se proprio in estate Osimhen dovesse essere ceduto, si destini una grossa fetta del ricavato per l’acquisto di un centrale importante. Magari proprio uno come Alessandro Buongiorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Giacometti