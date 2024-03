Cagliari-Salernitana, Gaetano ancora in gol: adesso i numeri sono incredibili

Cagliari-Salernitana, il calciatore in prestito dal Napoli Gianluca Gaetano ancora protagonista: sta trascinando i sardi alla salvezza

Gianluca Gaetano ha trovato una discreta continuità in quel di Cagliari. Arrivato durante il calciomercato invernale, in prestito dal Napoli, ha segnato un’altra rete con i rossoblù. Stavolta davvero fondamentale. Il Cagliari ha infatti battuto la Salernitana, in quello che è stato uno scontro decisivo per la salvezza. Il match si è concluso con un pirotecnico 4-2, per il Cagliari oltre al sopracitato Gaetano ha segnato Lapadula, poi la decisiva doppietta di Shomurodov. Per la Salernitana invece hanno segnato Kastanos e Maggiore.

I campani sono oramai a nove lunghezze dal Verona penultimo e dal Sassuolo diciottesimo, che è a pari punti con il Verona. Grosso balzo in avanti invece per il Cagliari di Ranieri, che sale a quota 26 punti, superando il folto gruppetto di squadre in lotta composto da: Udinese, Frosinone, Lecce ed Empoli. Si preannuncia una lotta salvezza infuocata durante quest’ultima parte di stagione. Il Cagliari però, grazie agli ultimi risultati, si è portata in posizione molto vantaggiosa. Gaetano si è rivelata l’arma in più dei sardi nelle ultime gara e i tifosi del Napoli non possono che esser contenti del giovane talento azzurro. I suoi numeri fanno davvero ben sperare per il futuro.

Gaetano, altra rete in Caglairi-Salernitana: numeri da urlo

La media realizzativa di Gaetano è impressionante: 3 gol in 6 partite, praticamente un gol ogni 180 minuti. A questi va ad aggiungersi l’unica rete segnata in campionato con il Napoli, contro il Lecce in trasferta. Con numeri del genere è possibile che il club partenopeo valuti una sua eventuale permanenza in rosa per le prossime stagioni.

Nel suo rendimento ha contribuito anche la pozione in campo. Ranieri lo sta schierando come trequartista, in supporto dell’unica punta del Cagliari, quest’oggi Lapadula. Giocando più vicino all’area di rigore è ovviamente più propenso a calciare e quindi sfruttare le sue ottime doti balistiche.

Futuro Gaetano, può trovare spazio nella rosa del Napoli? Il nostro pensiero

Con l’addio di Zielinski il Napoli avrà bisogno di operare sul mercato per trovare un degno erede, ma un Gaetano così in forma potrebbe davvero far riflettere la dirigenza partenopea. C’è però da dire che tutto dipenderà dal nuovo allenatore. Dai dati si evince che il rendimento di Gaetano cambia radicalmente quando avvicinato alla porta. Al Napoli raramente è stato utilizzato in questo modo. Bisognerà pensare al miglior compromesso anche per evitare di sprecare il talento, indiscutibile, di Gaetano. Intanto, c’è anche un certo rimpianto, anche giustificato considerando il rendimento, da parte dell’intera piazza: un giocatore così in forma avrebbe potuto fare comodo anche al Napoli stesso.