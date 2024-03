Ultimissima: Geolier può ancora vincere Sanremo, scoppia lo scandalo

La finale di Sanremo ha suscitato molto scalpore, con la vittoria di Angelina Mango nonostante un televoto del 60% in favore di Geolier. Arriva però uno scoop clamoroso, in cui la classifica potrebbe essere rivista, e porterebbe all’ipotetica vittoria del rapper napoletano.

L’edizione 2024 di Sanremo ha visto l’esordio in gara del noto rapper napoletano Geolier. Il cantante partenopeo si è presentato al noto festival canoro con un brano quasi completamente in dialetto napoletano, e ciò ha scatenato le polemiche di alcuni giornalisti.

Nonostante ciò, Geolier ha riscosso molto successo, ed è stato supportato da tutta Napoli con tantissimi voti. Nella serata della finale, ci sono stati dei problemi con la votazione da casa, e ciò potrebbe esser costata la vittoria finale per Geolier, classificatosi secondo. In queste ore spunta un clamoroso scoop, secondo la quale Geolier potrebbe puntare ancora alla vittoria del Festival di Sanremo.

Scoop clamoroso: Geolier potrebbe ancora vincere Sanremo, l’inchiesta

L’ultima edizione del Festival di Sanremo, conclusasi poco meno di un mese fa, ha lasciato l’amaro in bocca per i fan di Geolier. Geolier è finito nel vortice della critica a causa del suo brano in gara (I p’me, tu p’te) visto che presenta quasi l’intero testo in dialetto napoletano. Una scelta che non fa scalpore, visto che il rapper napoletano ha sempre cantato in dialetto, ma che i giornalisti hanno visto con occhi differenti. Nonostante ciò, Geolier ha disputato un ottimo Festival di Sanremo, in cui è arrivato il successo nella serata delle cover (dove è stato molto criticato) ed il secondo posto complessivo. Uno scoop lanciato da Striscia la Notizia potrebbe però mettere in discussione il successo di Angelina Mango. Stando a quanto riportato dal tg satirico, circa 700 mila voti (poco meno della metà dei voti complessivi) non sarebbe stato conteggiato. Questo scoop si riconduce ad i voti che non venivano validati tramite sms, e che quindi potrebbero riscrivere la classifica.

Difatti questi 700 mila voti non convalidati nel conteggio avrebbero influito notevolmente sulla classifica finale. Stando a quanto riporta lo stesso regolamento del Festival di Sanremo, il televoto potrebbe essere addirittura annullato, e si terrebbe in quel caso in considerazione la votazione delle radio e della sala stampa. Difficilmente verrà attuata questa soluzione, e la classifica probabilmente resterà invariata. Questo scoop di Striscia la Notizia non fa altro che alimentare le polemiche sull’ultima edizione del Festival. Staremo a vedere se saranno effettuate altre verifiche, e se arriverà un comunicato diretto della Rai sull’accaduto.