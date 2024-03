Osimhen, arriva la “chiamata” dalla Premier: le parole fanno tremare il Napoli

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in bilico, con il nigeriano apprezzato da molti top club. In queste ore sono arrivate delle dichiarazioni dalla Premier League, che invitano l’attaccante del Napoli al trasferimento in Inghilterra.

In questa stagione, Victor Osimhen ha vissuto diversi alti e bassi, sia dentro che fuori dal campo. L’attaccante del Napoli è stato al centro di diverse voci, prima per il caso TikTok, e poi per il suo rinnovo.

Alla fine Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con Osimhen ed il suo agente Roberto Calenda per il prolungamento del contratto del nigeriano. Il futuro di Osimhen resta però in bilico, con l’addio probabile nel corso della prossima sessione di mercato. Intanto arriva la chiamata dalla Premier League per l’attaccante del Napoli.

Futuro Osimhen: arriva la chiamata dalla Premier League

Il Napoli è pienamente concentrato su questa seconda parte di stagione, che porterà alla chiusura di una stagione piuttosto complicata per gli azzurri. Proverà a trascinare la squadra Victor Osimhen, grazie ai suoi gol e alle prestazioni ritrovate sotto la guida di Calzona. Su Osimhen si parla già di futuro, con l’attaccante che potrebbe salutare il Napoli la prossima estate. Stavolta a parlare del futuro di Osimhen è stato il connazionale Frank Onyeka, centrocampista che milita al Brentford.

Il nigeriano si è espresso sul futuro di Osimhen ai microfoni di Sky Sport News: “È davvero un bravo ragazzo, ma è uno che vuole sempre vincere. Vuole sempre spingere i giocatori attorno a sé, cercare di incoraggiarli. È un combattente. È sempre lì per aiutare la squadra. Anche quando la squadra è in difficoltà lui è il primo a spingere. Non si arrende mai. Per me è stato uno dei migliori giocatori della Coppa d’Africa. Spero davvero che arrivi in ​​Premier League”.

Osimhen, futuro in Premier?

Arriva dunque la chiamata di Onyeka ad Osimhen, che è stato invitato a trasferirsi in Premier League. L’attaccante del Napoli è al centro di numerose voci di mercato ormai da diverso tempo, ma ad oggi non c’è un club in pole. Osimhen è finito nei radar di molti club inglesi, oltre ovviamente al forte interesse dall’Arabia Saudita che è sempre presente. La prossima estate sarà caldissima attorno all’attaccante nigeriano, che a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe salutare il Napoli. Sulla sua prossima destinazione c’è ancora grande incertezza, ed il suo compagno di Nazionale, Onyeka, sta provando a sondare il terreno per il suo approdo in Premier League. Staremo a vedere se Osimhen accetterà “l’invito” di Onyeka, o se preferirà un’altra destinazione in caso di addio al Napoli.