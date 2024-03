Nuovo stadio Napoli, Manfredi smorza gli entusiasmi: De Laurentiis spiazzato

Nella giornata di ieri, De Laurentiis ha annunciato che sarà costruito un nuovo stadio per il Napoli, illustrando anche dei tempi. Stamani è arrivata la replica del Sindaco Gaetano Manfredi, che ha smorzato gli entusiasmi del patron azzurro e dei tifosi.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza della casa futura del Napoli. Sul tavolo c’era l’ipotesi del restyling del Diego Armando Maradona, o la costruzione di un nuovo stadio per gli azzurri.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sorpreso tutti, annunciando che sarà percorsa la strada che porterà alla costruzione di un nuovo impianto sportivo per il Napoli a Bagnoli. A spegnere momentaneamente gli entusiasmi della piazza per questo annuncio è stato Gaetano Manfredi, che si è espresso su questa eventuale soluzione.

Manfredi spiazza De Laurentiis: l’annuncio sul possibile nuovo stadio del Napoli

Ieri pomeriggio è arrivato quasi a sorpresa l’annuncio da parte di De Laurentiis, che ha dichiarato la volontà di voler costruire un nuovo stadio per il Napoli nella zona di Bagnoli. Questa soluzione ha acceso l’entusiasmo dell’intera piazza, rimasta colpita positivamente da questa presa di posizione del presidente del Napoli. Purtroppo però nella giornata odierna è arrivata la replica del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che si è opposto a questa soluzione avanzata dal patron azzurro. Manfredi si è espresso sulla vicenda, e le sue parole son state riportate da Kiss Kiss Napoli:

“I tempi delle bonifiche sono più lunghi rispetto a quanto detto. Proprio ieri abbiamo definito in maniera dettagliata il cronoprogramma insieme al Ministero e a Invitalia. Si tratta di un’operazione complessa. La proprietà dei suoli è di Invitalia, e tra aprile-maggio si dovrebbe cominciare con la bonifica per tutta la zona. C’è una norma, la legge sugli stadi, che già stabilisce degli accordi tra Comune-società di calcio. La via maestra è il restyling del Maradona, è sempre stata la nostra prima scelta. Se toglieremo la pista d’atletica, si dovrà trovare una sostituzione per l’atletica campana. C’è la massima disponibilità da parte nostra e del Governo. Ieri mi ha telefonato De Laurentiis, ed ha chiesto di incontrarmi per presentare questa sua idea. Dobbiamo farlo anche in presenza dell’amministratore di Invitalia, io non posso parlare di suoli non miei. Quando ci sarà la possibilità di farlo vedremo”.

Dunque arriva la doccia gelata per De Laurentiis, visto che i tempi indicati dal patron azzurro per la bonifica di Bagnoli non sarebbero quelli, ma molto più lunghi. Inoltre il suolo non è gestito dal Comune di Napoli, ma da Invitalia, e quindi dovrà esserci un colloquio con più parti per trovare un accordo. Il sindaco Manfredi ha invitato De Laurentiis a seguire la strada del restyling del Maradona, e quindi abbandonare il progetto della nascita di un nuovo impianto. Parte dunque un nuovo scontro tra le parti, dopo che negli ultimi mesi ci sono stati vari battibecchi tra De Laurentiis ed il Comune di Napoli. Sicuramente saranno effettuati degli incontri per valutare l’opzione proposta dal patron azzurro, che difficilmente cambierà idea circa la sua posizione.

Nuovo stadio per il Napoli o restyling del Maradona? Il nostro pensiero su questo dibattito

Da tempo ormai vanno avanti i discorsi circa un restyling del Maradona o la nascita di un nuovo impianto sportivo, con tanto di altre infrastrutture intorno (centri d’allenamento, centro medico personale, ecc). Purtroppo però continuano ad essere accesi gli animi tra De Laurentiis ed il Comune di Napoli, che continuano ad essere in disaccordo. Per il bene del Napoli – nella parte della società e dei propri tifosi – va trovato quanto prima un accordo ed iniziare la pianificazione dei lavori, che sia per il restyling del Maradona o la creazione di un nuovo stadio. Un club in crescita dal punto di vista internazionale come il Napoli gioverebbe sensibilmente dalla nascita di un nuovo stadio. Un nuovo stadio diventerebbe anche un’attrazione da visitare anche per persone che non tifano il club. La nostra idea mira quindi verso la costruzione di un nuovo stadio, che in vista degli europei del 2032 sarebbe alla massima avanguardia con i tempi moderni, a differenza del Maradona.